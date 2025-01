Timothy Dupont wint Nederlandse strandraceklassieker Egmond-Pier-Egmond

Profwielrenner Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) heeft voor de derde keer in zijn carrière Egmond-Pier-Egmond gewonnen. Die Nederlandse strandrace is de grootste in zijn soort.

Dupont was zaterdag na een wedstrijd van 38 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf renners. Hij haalde het voor de Nederlanders Ramon Sinkeldam (de winnaar van vorig jaar) en Pepijn Veenings. Edward Planckaert en Jonas Rickaert, allebei van Alpecin-Deceuninck, werden vijfde en zesde. Ook onder meer Tim Declercq, Xandro Meurisse en Tom Dumoulin kwamen aan de start.

De 37-jarige Dupont is vooral bekend als wegrenner, maar als inwoner van de kuststreek ook een specialist in het strandracen. Eerder won hij Egmond-Pier-Egmond in 2016 en 2019. Op Belgische stranden boekte Dupont dit winterseizoen al zeges in De Panne en Bredene, en werd hij na een lekke band derde op het BK.

