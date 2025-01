Tim Merlier boekt op Coastrace Middelkerke eerste strandracezege van dit seizoen

Europees wielerkampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft zondag de Coastrace van Middelkerke naar zijn hand gezet. Voor Merlier was het zijn eerste zege in een strandrace deze winter.

Merlier trainde eerder deze week samen met zijn ploegmaats aan de Spaanse Costa Blanca, in de voorbereiding op het wegseizoen. Maar meteen na zijn terugkeer naar België pikte de 32-jarige Oost-Vlaming de Coastrace van Middelkerke mee. In de ruim veertig kilometer lange wedstrijd maakte Merlier deel uit van een kopgroep van vier en reed hij in de laatste passage op de singletrack weg van de rest richting de solozege.

Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) werd tweede op tien seconden, ex-prof Aaron Verwilst derde op 14 seconden. Braam Merlier, de jongere broer van Tim, eindigde als vierde, klimgeit Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) als vijfde. De overwinning bij de vrouwen was voor Belgisch strandracekampioene Joyce Vanderbeken.