Tim Declercq heeft ontstoken hartzakje en loopt Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne mis

Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn teams voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne vrijgegeven. Dat schrijft Sporza.

Vijf renners dubbelen: Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe. In de Omloop is Kasper Asgreen erbij, zondag rijdt Fabio Jakobsen in Kuurne. Tim Declercq kan wegens ziekte aan geen van beide deelnemen.

Het werkpaard hield het na één dag in de Ronde van de Algarve al voor bekeken met maagklachten, maar Quick Step-Alpha Vinyl meldt nu dat Declercq in de lappenmand ligt met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje.