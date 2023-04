Tien jaar na WK-goud van Igor Decraene: BK tijdrijden voor jeugd komt maandag naar Waregem

Maandag vindt in Waregem het BK tijdrijden voor de jeugd plaats, tien jaar nadat wijlen Igor Decraene zich in die discipline tot wereldkampioen bij de junioren kroonde. Zijn toenmalige trainer Frederik Broché organiseert mee dit BK. “Dit is een mooie herdenking.”

In 2028 vindt het Belgisch kampioenschap op de weg voor profs plaats in Waregem. Dat was meteen ook de aanleiding voor dit BK tijdrijden voor de jeugd in de stad van het Regenboogstadion.

“De stad Waregem wilde de organisatie van dat BK binnenhalen en op een bepaald moment is er gevraagd of dit BK tijdrijden erbij kon worden genomen”, legt organisator Frederik Broché uit. “Vervolgens heeft de stad aan ons, de organisatoren van de jaarlijkse nationale testtijdrit in Waregem, gevraagd of wij daarvoor konden instaan, aangezien wij daarin al wat ervaring hebben opgebouwd. Dit BK tijdrijden voor de jeugd was dus niet meteen ons plan. We hebben sinds 2015 altijd de intentie gehad om een gewone testtijdrit te organiseren, maar daarnaast hebben we wel altijd gezegd dat het leuk zou zijn om ooit het BK naar Waregem te halen. En dat is nu het geval.”

Firenze 2013

Dat Waregemnaar Igor Decraene zich tien jaar geleden, in september 2013, in Firenze als eerste Belg ooit tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren kroonde, maakt het verhaal alleen maar mooier.

Frederik Broché, sinds 2017 technisch directeur bij Belgian Cycling, was toen de trainer van Decraene, die een jaar later om het leven kwam na een aanrijding door een trein. Sinds 2015 organiseert Broché dan ook jaarlijks een nationale testtijdrit in Waregem, de Memorial Igor Decraene. Die testtijdrit geldt dit jaar als Belgisch kampioenschap.

“Tien jaar geleden had ik nooit gedacht dat we nu zoveel tijdritten in Waregem zouden organiseren, maar ik had toen ook nooit verwacht dat Igor wereldkampioen ging worden. Dat het exact tien jaar geleden is dat hij die regenboogtrui veroverde, is een mooie bijkomstigheid. Als herdenking aan Igor kan dit wel tellen.”

Zelf heeft Broché ook een verleden als competitiesporter: eerst in de wielersport, daarna als triatleet. Ooit nam hij deel aan de Ironman van Hawaï. We vragen hem of hij ook een tijdritspecialist was. Broché lacht.

“Neen, dat was ik niet. Ik was niet superslecht in die discipline, maar ik kan zeker niet zeggen dat ik een specialist was. In de triatlon kon ik als fietser wel mijn mannetje staat. In het wielerpeloton was ik bij de betere middenmoot, maar ook niet meer dan dat. Ik vind tijdrijden wel een fantastisch onderdeel van de sport, een discipline waarbij je zelf heel veel in de hand hebt en veel minder van de tegenstand afhankelijk bent. Het atletisch vermogen, de aerodynamica, het mentale aspect… Ik ben dan ook blij dat het bredere publiek de laatste jaren meer interesse voor deze geweldige discipline toont.”

Steentje

Met Belgian Cycling droeg Broché daar zijn steentje toe bij.

“Maar dan wel een klein steentje”, glimlacht hij. “Er zijn heel wat puzzelstukjes die ervoor gezorgd hebben dat tijdrijden het laatste decennium in België een grote evolutie heeft doorgemaakt. Vanuit de federatie werden al meer dan tien jaar geleden heel wat initiatieven genomen om tijdrijden populairder te maken. Carlo Bomans en Rony Vanmarcke zijn daarmee begonnen. Zij organiseerden testtijdritten om jongeren de kans te geven, de betere tijdrijders eruit te halen en een tijdritcultuur te kweken. Met Belgian Cycling proberen we die discipline ook extra te ondersteunen: het tijdritproject, tijdritstages, materiaal…”

“Maar daarnaast was er ook een grote invloed van de huidige profrenners. Dat Victor Campenaerts met zijn tijdritprestaties voor een sneeuwbaleffect heeft gezorgd, hadden wij niet in de hand. Wout van Aert en Remco Evenepoel rijgen nu de medailles aaneen. Als federatie kunnen we op dat vlak geen pluimen op onze hoed steken.”

Dranghekken

Maandag is Broché voor één dag geen lid van Belgian Cycling, wel van het plaatselijke organisatiecomité.

“Ik zal bij wijze van spreken mee de dranghekken helpen plaatsen, want op 1 mei ben ik gewoon iemand van de organisatie van een tijdrit voor jeugdrenners. Mijn belangrijkste taak is om het team van zowat 80 vrijwilligers – motards, seingevers, parkingwachters… – aan te sturen en alles te laten verlopen zoals het zou moeten. Dat komt wel in orde. We hebben al wat ervaring met de organisatie van een tijdrit.”

We vragen Broché of er als organisator een groot verschil is tussen een wegkoers en een tijdrit. “Zeker. De grootste moeilijkheid bij een tijdrit is dat je de weg de hele tijd volledig moet afzetten, van negen uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s avonds. De mensen en bedrijven die langs het parcours wonen of werken, kunnen zich niet verplaatsen. Voor Thermote & Vanhalst is 1 mei dan wel een feestdag, vanaf het moment dat de laatste tijdrijder zijn Belgisch kampioenschap heeft afgewerkt, zullen enkele van hun mensen in actie schieten.”

Maandag 1 mei, Waregem, start en finish in de Deerlijkseweg, op de site Bekaert Deslee. Schema: 14-jarige aspiranten jongens (vanaf 9.30 uur), dames nieuwelingen (vanaf 10.23 uur), dames junioren (vanaf 10.55 uur), heren nieuwelingen eerstejaars (vanaf 11.25 uur), heren nieuwelingen tweedejaars (vanaf 12 uur), heren junioren (vanaf 12.45 uur), dames beloften (vanaf 14.37 uur) en heren beloften (vanaf 15.20 uur). Meer info op www.waregem.be/bktijdrijden.