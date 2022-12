Tiegemnaar Bert Van Lerberghe klaar voor BK strandrace

Bert Van Lerberghe is – net zoals elke profrenner – dezer dagen in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Om wat afwisseling in die voorbereiding in te bouwen, neemt de Tiegemnaar er geregeld een strandrace tussen. Met succes, want in De Panne was hij de sterkste van meer dan 900 starters. Volgende week donderdag rijdt hij het BK strandrace in Bredene, waar hij ook wil meestrijden voor de winst.

Nu staan er nog twee beachraces op het programma voor de renner van Quick Step-Alpha Vinyl Team. “Zaterdag rijd ik in Zeebrugge en dan op 29 december het Belgisch kampioenschap in Bredene. Wat mijn ambitie is? Ik hoop natuurlijk mee te kunnen doen voor de overwinning, dan heb je er des te meer plezier aan. Een overwinning is altijd een soort van bevestiging van de conditie, maar ik staar me er zeker niet blind op. Ik hoef nu nog niet op mijn allerhoogste niveau te zijn, dus ik lig er zeker niet wakker van mocht ik naast de titel grijpen. Bredene is ook helemaal anders dan De Panne. Er is veel meer los zand en ik weet dat ik daarin niet de allerbeste ben.”

Geprikkeld blijven

“Maar los van de prestatie op zich, vind ik het strandracen ideaal om ook in de winter wat geprikkeld te blijven. Het is een relatief gemakkelijke manier om intensiteit in te bouwen die je op een gewone training er minder vlot in krijgt, en het kost mentaal ook minder moeite. Het is immers ‘iets anders’ dan het koersen dat je gewoon bent.”

Het BK in Bredene is de laatste strandrace op het programma voor de 30-jarige prof. Daarna is het immers niet lang meer tot de voorjaarkoersen er zijn.

Dieper in de finale

“Ik hoop uiteraard zo goed mogelijk mijn diensten te kunnen bewijzen binnen de ploeg, en onze sprinters Tim (Merlier) en Fabio (Jakobsen) zoveel mogelijk naar overwinningen te loodsen. Zelf wil ik nog sterker voor de dag komen in de voorjaarsklassiekers, nog dieper in de finale er zijn voor de kopmannen”, zegt Bert.

Afgelopen seizoen haalde hij ook zelf enkele ereplaatsen, zoals een vierde stek in Nokere Koerse, een achtste plaats in Le Samyn en een tiende stek in de Bredene Koksijde Classic. “Nu hoop ik vooral in wedstrijden zoals Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en Dwars Door Vlaanderen mijn ding te kunnen doen.” (RR)