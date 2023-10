Thomas Joseph doet zondag gooi naar top-20 op WK gravel in Italiaanse Veneto: “Heel sterk deelnemersveld”

Thomas Joseph (26) is net terug van een vruchtbare Ronde van Istanbul of zijn volgende grote afspraak staat al voor de deur: het WK gravel in het Italiaanse Veneto. “Ik mik op een top-20”, aldus de Kemmelnaar.

Thomas Joseph rijdt dit jaar opnieuw voor Tarteletto-Isorex. In de Ronde van Istanbul werd hij zevende in het eindklassement. “Daarenboven konden we een rit pakken met Timothy Dupont en deden we met Gianni Marchand een gooi naar de eindzege. Uiteindelijke strandde Gianni op een tweede plaats”, doet Thomas het relaas. “Ik ben vooral blij dat ik ongeschonden en gezond uit die ronde ben gekomen. Er waren veel opgevers door ziekte. Wellicht heeft dat te maken met de apocalyptische weersomstandigheden.” Maandag was hij weer thuis van Turkije. “Dan heb ik even gerust, waarna ik dinsdag en woensdag op de gravelfiets ging trainen. Donderdag volgde de afreis naar Italië, we landen op Treviso. Vandaag ga ik het parcours verkennen en morgen losrijden. Zondag is de grote dag. Of ik specifieke ambities heb? Een top-20 zou mooi zijn, maar het wordt verre van simpel. Als je ziet welke waardes ze al reden op het EK en BK vorig weekend, dat belooft voor zondag. Daar staan nog meer kanonnen aan de start. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar mannen als Wout van Aert en Alejandro Valverde. Ik vind het fijn dat ik deze WK-ervaring kan beleven en ik hoop uiteraard gespaard te blijven van pech.”

Laatste koers

Thomas reist niet alleen af. “Mijn broer Pieter, kameraad Steve Masson en mijn vriendin gaan mee. Steve rijdt ook mee. Na de koers gaan we samen nog iets eten en maandag keren we huiswaarts. Dit is mijn laatste koers van het jaar en na zondag gaat de riem er enkele weken af. Ik denk te hervatten in de beachraces, maar ik weet nog niet waar precies. Hoe ik mijn seizoen zou beoordelen? Een zeven op tien. Niet slecht, maar te weinig uitschieters. De laatste tijd voel ik wel dat ik groei”, aldus Thomas, die de ploeg in 2024 trouw blijft. (API)