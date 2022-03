Thomas Chamon (l’Equipe Soigneurs Vélo) start nieuw team op: “Er is nog plaats voor twee of drie renners”

Het seizoen van de beachracen is nog heel veraf, maar toch werd enkele weken geleden een nieuw team opgestart. Onder de vlag van de fietsenwinkel van Bram Misseeuw in Zedelgem: l’Equipe Soigneurs Vélo!

Thomas Chamon had al een ploeg: het Chaletpark De Blekker Beachteam. L’Equipe Soigneurs Vélo mag als de opvolger worden gezien. Bram Misseeuw van de fietsenhandel Soigneurs Vélo zette er zijn schouders onder. Chamon is verkoper in de Zedelgemse fietsenwinkel. Zodat van het een het ander kwam.

Voorlopig zullen zeven renners de kleuren van deze nieuwe ploeg verdedigen. Nieuweling Lowiek Misseeuw liet het shirt al schitteren want hij kroonde zich deze winter bij de U17 tot Belgisch kampioen op het strand en twee weken geleden zette hij op de weg de kermiskoers in Ichtegem op zijn naam. De andere renners in de ploeg zullen voornamelijk op het strand te zien zijn: Thomas Chamon, Giorgio Dhoore, Tom Beauprez, Jelle Goderis, Gijsbrecht De Beck en Justin Willaert.

voor de prijzen

“Er is nog plaats voor twee of drie renners”, verduidelijkt Chamon. “Het hoofddoel van onze ploeg is om in de winter van 2022-23 opnieuw wedstrijden op het strand te winnen. Om het strandseizoen voor te bereiden koersen we deze zomer ook op de weg. Daar willen we eveneens meedoen voor de prijzen. Maar het accent ligt op het beachseizoen.”

Chamon, ooit beloftevol jeugdrenner, blijft ambitie uitstralen. Nochtans schoof hij de competitie al enkele keren naar het achterplan, maar telkens krijgt hij opnieuw zin om met anderen te wedijveren. “De voorbije winter is dat niet gelukt, maar volgende winter zou ik toch graag weer een strandrace winnen”, benadrukt de fietsenverkoper. “Door een quarantaine heb ik een paar wedstrijden moeten missen, in enkele andere kreeg ik af te rekenen met lekke banden. Bij l’Equipe Soigneurs Vélo vormen we nu een groter blok. We hebben zelfs Giorgio Dhoore kunnen overtuigen weer in competitie te komen.” (HF)