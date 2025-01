Studenten beginnen Center Parcs CT

Zes universiteitsstudenten lichamelijke opvoeding en bewegingsleer pakken uit met een nieuwe wielerploeg. Center Parcs is hoofdsponsor van het team dat zich zal focussen op wedstrijden bij de nevenbonden. Met zijsprongetjes richting gran fondo en gravel.

Noah Vanryckeghem, Sander Van Wemmel, Sander Inion, Jonas Van Spitael, Jarne Jonkers en Pieter Van Hoecke zijn zes studenten LO en BW die in Gent aan hun eerste master bezig zijn. “We hebben allemaal een passie voor sport en meer specifiek voor wielrennen”, verduidelijkt voorzitter Vanryckeghem. “Iedereen heeft z’n eigen insteek. We kwamen op het idee een wielerploeg op poten te zetten. Voor het niveau onder elite 2 en 3. Om jonge gasten kansen te geven in een ploeg te koersen en hen toegang te geven tot de wetenschappelijke achtergrond waarover wij dankzij onze studies beschikken.”

Het Center Parcs Cycling Team telt in haar debuutjaar veertien renners. “We hebben twee hele jonge atleten”, verwijst Vanryckeghem naar Liam en Mila De Vuyst. “De leeftijd van de andere renners varieert tussen vijftien en veertig jaar. Enkelen onder hen combineren veldrijden met koersen op de weg. De meesten rijden op de weg en doen ook eens een gran fondo.”

In de winter zijn de leden van Center Parcs CT te zien in de cyclocrossen van nevenbond LRC (Landelijke Renners en Crossers). Tijdens de zomer worden wedstrijden bij LWU (Landelijke Wieler Unie) gereden en zal ook een beperkte gran fondo- en gravelkalender worden afgewerkt.

Buggenhout

“Niets plezanter dan samen te trainen en daarna in ploeg te gaan koersen”, benadrukt ex-atleet Vanryckeghem. “Misschien biedt dit kansen om een wedstrijd succesvol af te maken. We hebben connecties bij Center Parcs Erperheide en kwamen bij de juiste persoon van deze keten terecht. Omdat dit een initiatief van jongeren is, was Center Parcs bereid tot ondersteuning.”

Die overeenkomst loopt voorlopig voor één jaar. Bruggeling Sander Inion is wel bestuurslid van het Center Parcs CT, maar hij blijft bij de Deerlijkse The Lead Out Academy koersen. De vzw achter de ploeg is De Vliegende Zandstuivers en zetelt in het Oost-Vlaamse Buggenhout. (HF)