Start, aankomst en finale BK Wielrennen in Izegem

Nu de stad op zoek is naar een externe partner om de organisatie van het BK Wielrennen in 2023 in goed banen te leiden, raken ook enkele interessante details bekend. Zo zal het parcours niet alleen met advies van Yves Lampaert en Tim Declercq uitgetekend worden, maar zullen ook de start, aankomst en finale zich uitsluitend op Izegems grondgebied liggen.

“Dat laatste is van Belgian Cycling geen verplichting, maar wij kiezen er bewust voor om de start en aankomst in Izegem te plaatsen”, zegt sportschepen Lothar Feys (N-VA). “Ook de laatste vier rondes moeten een passage op Izegems grondgebied hebben. We spreken dan over rondes van gemiddeld vijftien kilometer, wat betekent dat de laatste zestig kilometer, zeg maar de finale van de koers, mooi in beeld zal komen tijdens de live-uitzending. Op vlak van citymarketing is zoiets goud waard. Verder leggen we ook bepalingen op van waar de publiekszones mogen komen. We hebben ook al Yves Lampaert en Tim Declercq om advies voor de opbouw van het parcours gevraagd, maar houden dat nog even geheim, omdat nog niet alles uitgeklaard is.”

Izegem zoekt voor de organisatie dus een concessiehouder die alles voor zijn rekening wil nemen, van logistiek en transport, tot ontvangst en randanimatie. “We willen verzekeren dat die dag tot in de puntjes geregeld is en dat die nog lang in het collectief geheugen zal gegrift staan”, aldus de schepen. “Het moet een van de grootste evenementen worden die onze stad ooit gezien heeft. Als je weet dat Izegem Koers twintig- tot dertigduizend toeschouwers haalt en een BK gemiddeld honderdduizend bezoekers, dan weet je het wel. Dit wordt een enorme troef om de stad in de kijker te zetten.”

Kritiek

Toch kan niet iedereen zich in de komst van het BK vinden. “Als ik zie dat de stad 250.000 euro moet ophoesten voor de organisatie alleen, dan stel ik me de vraag of dit niet beter in andere, meerdere projecten kon gestopt worden”, zegt Balder Clarys (Groen). “Ik ben een echte koersliefhebber, maar zoveel geld in één evenement stoppen is toch wat veel.” Schepen Feys meent dat het evenement zich dubbel en dik zal terugverdienen. “Zowel op vlak van horeca, logies als marketing”, meent hij. “Met hulp van sponsors en reclame-inkomsten wordt de kostprijs deels gedekt en ook Ingelmunster betaalt een deel om een stuk van het parcours over zijn grondgebied te laten passeren. Dit zal in post-coronatijden hopelijk een boost voor ons verblijfstoerisme betekenen.”

Raadslid Diederik Pattyn heeft alvast enkele marketingsuggestie. “Van een expo moet koersschoenen in Eperon d’Or tot de sportdienst die het wielrennen bij de jeugd promoot”, meent hij. “Op die manier kan Izegem van 2023 zijn Jaar van de Fiets maken.”