Stad Harelbeke is klaar voor de E3 Saxo Classic:“Genieten van de volkstoeloop”

Het bestuur en diensten van Stad Harelbeke en veel wielerliefhebbers kijken uit naar wat de hoogdag van de wielersport wordt op 24 maart: de E3 Saxo Classic. Iedereen is er klaar voor, ook sportschepen Dominique Windels (Vooruit).

Wat is de E3 voor Harelbeke in het algemeen en wat in het bijzonder voor jou?

“De E3 is een van de grootste evenementen in de regio en zet Harelbeke dan ook op de kaart. Als schepen van Sport, Toerisme en Citymarketing kan ik hier alleen maar heel gelukkig mee zijn.”

Wat houdt jullie deel van de organisatie in?

“Alles wat met veiligheid te maken heeft, is voornamelijk de taak van burgemeester Alain Top. Dat houdt het overleg in met brandweer, politie, technische diensten en accommodaties. De burgemeester volgt dan ook alle overlegmomenten met de veiligheidsdiensten op.”

Dit jaar bedraagt de subsidie 250.000 euro en logistieke bijstand – Dominique Windels sportschepen (vooruit)

“Voor mezelf ligt de focus voornamelijk op goede communicatie en promotie rond het evenement. Uiteraard worden we hierin voldoende bijgestaan door de organisatoren van vzw Hand in Hand, die een eigen promotieverhaal schrijven. Dit jaar hebben we ook samen met de verschillende stadsdiensten en E3 de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van de Week van de Fiets. Hier brengen we vele verschillende activiteiten voor jong en oud, dit in het kader van de fiets. Met als afsluiter natuurlijk de koers zelf op vrijdag 24 maart.”

Hoe breng je de dag door?

“Uiteraard ben ik de ganse dag aanwezig in het E3-dorp, waar ik ook in de voormiddag als sportschepen een woordje dien te doen op het hoofdpodium, in de vorm van een interview. Voor de rest is het vooral genieten van de volkstoeloop met bijhorende leuke babbels en natuurlijk van de sportieve prestaties van de renners. Wat ik zeker dit jaar niet wil missen is de aankomst van de kinderen die de laatste 500 meter naar de meet rijden en onder de boog aankomen om dan een geschenkje te mogen ontvangen op het groot podium. Dit is voorzien na de start van de renners.”

Hoeveel subsidie krijgt E3?

“Dit jaar bedraagt de subsidie 250.000 euro en logistieke bijstand. Dit is het resultaat van een nieuwe overeenkomst die we konden afsluiten in het jaar 2021 en dit tot en met 2025.”