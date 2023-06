Sportpromotor Simon (33) doet mee aan loodzware wielertocht in Dolomieten: “Ik train makkelijk tot 15 uur per week”

Van turbozwemmen over ponygewenning tot een survivalrun: een 700-tal kinderen gaat in de zomervakantie opnieuw in op het uitgebreide aanbod van de Waregemse sportdienst. Promotor Simon Depraetere is trouwens niet alleen een prima organisator maar zelf ook een fanatiek sporter die nu de loodzware Tour Transalp aan het fietsen is.

Zeggen dat Simon Depraetere (33) gebeten is door sport is een understatement. De afgetrainde Anzegemnaar is niet alleen sportpromotor bij Waregem Sport, zoals de sportdienst nu heet, hij neemt ook deel aan lastige wieler- en duatlonwedstrijden waarbij hij tot het gaatje gaat. Terwijl u dit leest, is hij samen met zijn broer Hannes Depraetere (32) met zijn racefiets aan het zwoegen in een zevendaagse wielerwedstrijd in de Dolomieten waarin hij 860 kilometer en 18.000 hoogtemeters moet zien te overbruggen. Twee dagen voor zijn vertrek hebben we met hem een gesprek over sport, sport en nog eens sport.

Laat ons beginnen bij de zomerkampen. Zie je die als het hoogtepunt van het jaar voor Waregem Sport?

“Ze zijn belangrijk maar onze toporganisatie is toch de veldloop op 20 september waar 2.300 kinderen aan deelnemen. Verder zijn er ook onze estafetteloop in mei en onze fietscross die pas achter de rug is. Ook die lokken veel jong volk.”

Welke activiteiten springen er uit de komende twee maanden?

“Het sportkamp voor tieners tussen 13 en 16 wil ik toch aanstippen. We zijn daar vorig jaar mee gestart en de twintig beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd ingenomen, terwijl het toch een groep is die normaal moeilijk te bereiken is. Daarom hebben we het kamp volgestouwd met attractieve activiteiten zoals indoor skiën in Komen, paintball en het waterparcours dat af te leggen is op het domein van De Geestige Put. Nu zijn er 25 plaatsen en die waren ook meteen volzet. Er staan zelfs nog enkele jongeren op een wachtlijst. Nog aan te stippen, is ook zeker het turbozwemmen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Het doel is dat ze in een week kunnen zwemmen.”

Je hebt zelf geen aanmoediging nodig om te sporten. Hoe fanatiek ben je daarin?

“Ik wil jaarlijks deelnemen aan enkele veeleisende wielerwedstrijden. Een hele lastige is de Tour Transalp (van zondag 18 tot zondag 25 juni, red.). Dat is een open amateurwedstrijd, met officiële UCI status. Deze winter zal ik mij wagen aan de Hel van Kasterlee, een van de zwaarste duatlons in ons land. Behalve 125 kilometer mountainbiken staan er ook 45 kilometer lopen op het menu. Vooral die loopkilometers zijn een grote uitdaging voor mij. Volgend jaar wil ik ook meedoen aan het WK Gravel in Leuven, waarvoor ik dit jaar al mijn kwalificatie behaalde. Daar zal mijn broer allicht ook weer bij zijn.”

Dat zijn pittige uitdagingen. Hoe hard moet je daar voor trainen?

“Ik denk dat ik per week toch snel 10 tot 15 uur ga fietsen. In de zomer vind je mij vooral terug op de racefiets, in de winter is dat de mountainbike en de gravelbike. Lopen zal ik ook meer doen in het najaar. Sporten is belangrijk voor mij. Het geeft me veel energie en het bezorgt me telkens ook nieuwe frisse ideeën die ik bij Waregem Sport of bij mijn andere engagementen kan uittesten.”

Is er iemand die jou tot voorbeeld strekt bij de Belgische profwielrenners?

“Iemand als Wout van Aert weet ik toch wel te waarderen. Hij is zeer gedreven en legt de lat het hele jaar door erg hoog: van de cyclocross in de winter tot het gewone wielrennen de rest van het jaar. Verder heb ik veel waardering voor zijn houding tegenover zijn ploegmaats. Hij heeft respect voor hen en heeft er ook geen probleem mee als een ploegmaat eens een wedstrijd wint. Dat mis ik toch wat bij onze andere topper, Remco Evenepoel. Hij is ook een fenomenaal renner maar denkt toch iets te vaak aan zichzelf.”

Hoe kijkt jouw partner aan tegen jouw passie?

“Mijn vrouw Louise steunt me daar volledig in. Mocht dat niet zo zijn, zou het me ook niet lukken om te doen wat ik nu doe. Alles wat ik onderneem, gebeurt in overleg met haar. Ik besef ook wel dat zij daardoor een stuk meer moet doen in ons gezin met twee kleine kinderen, maar ze maakt daar geen punt van. Dat ze zelf op hoog niveau aan atletiek gedaan heeft, speelt er zeker in mee. Ze is als 16-jarige ooit Belgisch kampioen 800 meter geweest bij de juniores.”

Wat betekent Waregem voor jou als geboren en getogen Anzegemnaar?

“Vroeger zei Waregem me niet zoveel en had ik meer voeling met Oudenaarde waar mijn broer en ik ook school liepen. Inmiddels ben ik door mijn werk, vrienden en vrije tijd meer naar Waregem toegegroeid. Ik heb ook meer oog voor de gemoedelijkheid die hier aanwezig is en vind Waregem een sterk groeiende stad op allerlei vlakken.”