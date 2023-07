Saghine Lampaert vanavond te gast in ‘Vive le vélo’

De renners maken vandaag in de Tour de France tussen Moûtiers naar Bourg-en-Bresse het mooie weer, vanavond doet Saghine Lampaert hetzelfde tijdens ‘Vive le vélo’.

Na de loodzware koninginnenrit van gisteren slingert het Tourpeloton zich vandaag langs relatief vlakke wegen. Of Yves Lampaert een kans heeft om de etappe te winnen, laten we in het midden, maar dat Vive le vélo vanavond de moeite waard zal zijn, weten we nu al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

West-Vlaams Ambassadeur

Naast analist Bert De Backer en de Nederlandse wielrenster Lucinda Brand schuift ook Saghine Lampaert aan bij Karl Vannieuwkerke.

Zus van Soudal-Quick Step-corryfee Yves Lampaert en in november 2020 nog tot West-Vlaams Ambassadeur verkozen, samen met Wim Opbrouck.

Saghine (29) werkt als spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt, is net als haar broers een voorvechter van de boerenstiel en heeft een groot hart voor de koers.

Het beloven ongetwijfeld boeiende gesprekken te worden, straks in la douce France.

‘Vive le vélo’, vanavond om 20.50 uur op VRT1