Ruddervoorde Koerse: van 21 juni naar 10 mei

Ruddervoorde Koerse wordt volgend jaar op woensdag 10 mei gereden. De organisatoren hadden hun oog laten vallen op woensdag 21 juni, vier dagen voor het BK in Izegem. Die datum wordt door Eurométropole Tour, een Waalse UCI-wedstrijd, gepikt. “Een mes in onze rug”, klinkt het bij de organisatie.

“Ik moet eerlijk toegeven dat het bestuur van Riddersport in zak en as zat toen ik meldde dat we niet op woensdag 21 juni kunnen organiseren”, benadrukt voorzitter Jeroen Sap. “Ook ik voelde dat als een mes in de rug van Belgian Cycling. Toen we in 2021 in volle coronacrisis Ruddervoorde Koerse organiseerden, kregen we van iedereen schouderklopjes. Dat is snel vergeten.”

Reservaties

Hoe zit de vork aan de steel? Ruddervoorde Koerse zat vroeger daags voor Halle-Ingooigem en vijf dagen voor het nationaal wegkampioenschap. “Die datum lieten we varen omdat op zondag enkele buitenlandse rittenkoersen eindigden en het Belgisch kampioenschap tijdrijden in die week op de kalender kwam”, blikt Sap terug. “Nu is er geen Halle-Ingooigem meer. Dat BK tijdrijden is voor ons geen grote concurrent. Dus kozen we voor 21 juni.”

Ook Golazo en Eurométropole Tour lieten hun oog op 21 juni vallen. “In contacten met die organisatie hebben we duidelijk laten blijken dat we niet bereid waren te wijken”, gaat Sap verder. “We hadden al diverse reservaties gemaakt voor 21 juni en de politie op de hoogte gebracht van de datum.”

Deelnemersveld

Eerst besliste de Wegcommissie van Belgian Cycling om beide koersen op 21 juni te laten doorgaan. “Wij mikken op ploegen als Sport Vlaanderen-Baloise en Tarteletto-Isorex plus een aantal individuele profs”, verduidelijkt Sap. “Een dubbel programma gaan dergelijke teams op 21 juni niet rijden. Dus wijken wij uit naar 10 mei. In die periode, na het klassieke voorjaar, zijn heel wat ploegen op stage. We gaan moeten afwachten wat het inzake deelnemersveld geeft.” (HF)