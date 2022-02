Provinciaal wegkampioene Hannah De Keyser ook sterk in het veld: “Hoe vettiger het parcours, hoe liever”

Bij de 14-jarige Hannah De Keyser is wielrennen al wat de klok slaat. Na een provinciale titel op de weg stortte de Adinkerkse zich deze winter op het veldrijden en pikte ze haar allereerste strandrace mee. “Tijdrijden vind ik ook wel leuk, daar wil ik in de toekomst ook nog op werken.”

De passie voor de fiets werd bij Hannah niet alleen aangewakkerd door haar vader, maar ook door een getalenteerde buur. “Ik ben ondertussen al vier of vijf jaar bezig. Mijn papa heeft een wielertoeristenclubje. Ik weet nog hoe ik samen met hem naar het bos trok met mijn eerste fietsje, een tweedehandsmountainbike. En onze buurjongen is Jelle Harteel (kersvers belofte bij Lotto-Soudal, red.).”

“Helemaal in het begin gingen we soms samen een stukje fietsen. Toen ik begon te koersen hebben we ook veel steun gehad van zijn familie, want voor ons was alles nieuw.” Vooral aan haar laatste seizoen bij de aspiranten houdt de polyvalente renster van KVC Noordzeemeeuw goede herinneringen over. Ondanks een kapotte achterrem veroverde ze in Ruddervoorde de West-Vlaamse titel.

“Er mochten ook andere rensters meedoen, dus wist ik eigenlijk pas na de aankomst dat ik gewonnen had. Het is natuurlijk tof om in die trui te mogen rijden.”

Winter

In het veldrijden maakte Hannah De Keyser deze winter de overstap naar de nieuwelingen. “Het begin was een klein beetje minder, maar ik ben veel vooruitgegaan qua conditie. Mijn mooiste herinnering is eigenlijk de Koppenberg, omdat het mijn eerste grote cross was. Het is ook een toffe uitstap met de familie.”

Een lastig parcours schrikt de jongedame uit Adinkerke dan ook duidelijk niet af. “Zand doe ik ook graag, maar modder heb ik inderdaad het liefste. Hoe vettiger, hoe liever (lacht). Een half uurtje volle bak, dat ligt mij het beste. Sprinten is dan weer mijn sterkste kant niet.”

Begin januari werd de veldritwinter afgesloten met het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. In de laatste ronde viel Hannah door materiaalpech nog terug van de 9de naar de 19de plaats. “Mijn ketting zat achteraan vast en mijn derailleur was kapot. Gelukkig ga ik vaak lopen als training, want ik heb de helft van het parcours moeten aflopen tot aan de materiaalpost. Ik vond het trouwens wel een leuk parcours: soms technisch, maar ook snellere stukken. Eigenlijk was ik ook wel tevreden over het gevoel in de benen.”

Tussendoor stond Hannah in De Panne al aan de start van haar eerste strandrace. “Met papa zijn mountainbike (lacht). Het was wel een keer leuk om te doen, maar ik ga toch vooral blijven focussen op de cross.”

Doelen

Na een weekje rust is de eerstejaarsnieuwelinge al begonnen aan haar voorbereiding op het nieuwe wegseizoen.

“Ik kijk vooral uit naar het BK tijdrijden op 1 mei. Misschien kan ik ook meedoen aan Gent-Wevelgem, maar dat is nog niet zeker. Ik denk dat het lastiger zal zijn als eerstejaars, maar hoop dit seizoen toch zeker in de middenmoot te eindigen.”

(AC)