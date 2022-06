Yves Lampaert wordt tweede en verliest nationale tijdrittitel aan ploegmaat Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zich donderdagnamiddag in het Oost-Vlaamse Gavere voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen elite gekroond.

De 22-jarige Evenepoel startte als topfavoriet aan de race tegen de klok en maakte die favorietenrol ook waar. Hij klokte af in 40:22.902, goed voor een gemiddelde van 51,71 kilometer per uur, en was daarmee bijna 37 seconden sneller dan ploegmaat en titelverdediger Yves Lampaert. De bronzen medaille was voor Victor Campenaerts, die meer dan anderhalve minuut aan zijn broek kreeg. Vierde werd Rune Herregodts op 1:55.6 en Frederik Frison vijfde op 1:57.6.

Eerder op het seizoen was Remco Evenepoel ook al de sterkste in de openingsetappe van de Ronde van Valencia, won hij de tijdrit en het eindklassement van de Ronde van de Algarve, Luik-Bastenaken-Luik, drie ritten en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen en vorig weekend nog de individuele tijdrit van de Ronde van Zwitserland. Op het BK bij de elite was het zijn eerste goud, na zilver vorig jaar en brons in 2019. Belangrijkste afwezige was tweevoudig Belgisch kampioen Wout van Aert, die sukkelt met een blessure aan de knie en daardoor ook verstek geeft voor het BK van zondag in Middelkerke. In 2019 werd Evenepoel ook al eens Europees kampioen tegen de klok, vorig jaar moest hij vrede nemen met brons. Op het WK is een tweede plaats in 2019 in Yorkshire zijn beste resultaat. In eigen land werd hij vorig jaar derde.

Het was Dries Devenyns die aan het eerste tussenpunt, na 5,8 kilometer, met 6:57 een scherpe tijd neerzette. Florian Vermeersch reed daar na 7:03 voorbij terwijl Laurens De Plus dat deed na 7:06. Devenyns en Vermeersch pakten na 11,7 kilometer nog steeds de eerste twee plaatsen in, terwijl Frederik Frison in zijn ritme kwam en daar als derde voorbij vlamde. De laatste golf met zeven renners, met daarin Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Thomas De Gendt, Rune Herregodts, Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Yves Lampaert, moest dan nog van start gaan.

Frederik Frison was ondertussen aangekomen na 34,8 kilometer en bezette met 42:20 daarin de besttijd. Florian Vermeersch volgde na het volledige traject op 5 seconden als tweede. Rune Herregodts kwam 2 seconden trager dan Devenyns aan het eerste punt voorbij. Remco Evenepoel deed dat 11 seconden sneller terwijl Campenaerts op zijn beurt 8 seconden moest toegeven op Evenepoel. Lampaert vlamde daar voorbij in 6:43 en deed dus 3 seconden beter dan zijn teamgenoot. Meteen was de trend gezet voor een bijzonder spannende titelstrijd. Lampaert verloor op het tweede tussenpunt, na 1 ronde, 2 seconden op Remco Evenepoel. Campenaerts leek daar al op weg om de laatste podiumplaats in te nemen. Tussenpunt drie leerde dat Evenepoel verder uitliep op Lampaert, 11 seconden zelf, terwijl Campenaerts volgde op 38 seconden. En die lijn zette zich verder door. Remco Evenepoel kon zijn moordend tempo verder volmaken en volgt zijn teamgenoot Yves Lampaert op als Belgisch kampioen tijdrijden bij de eliterenners.