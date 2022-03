Yves Lampaert geeft samen met vier andere Belgen op in Parijs-Nice

Yves Lampaert moet opgeven in Parijs-Nice wegens ziekte. De 30-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl heeft sinusitis en wordt daarom voor de vijfde etappe uit koers genomen.

“Na het raadplegen van de teamdokter vanmorgen is besloten dat hij niet van start gaat vandaag. Op die manier proberen we zijn herstel te versnellen met de wedstrijden die nog in het verschiet liggen”, meldt de ploeg via sociale media. De Wolfpack moet overigens ook verder zonder de Tsjech Zdenek Stybar.

Ook Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech) gooit de handdoek. Hij vertoont volgens zijn team vroege signalen van een infectie op de luchtwegen. De 31-jarige Van Asbroeck start niet meer, net als zijn teamgenoten James Piccoli en Carl Fredrik Hagen, die eveneens ziekteverschijnselen hebben. De ploeg benadrukt wel dat de renners negatief hebben getest op corona.

Amaury Capiot stapt wegens ziekte ook af, zo bevestigt zijn team Arkéa Samsic, net als Jonas Rickaert van Alpecin-Fenix en Jens Keukeleire van EF Education-EasyPost.

Meer opgaves

Verder gaat ook Matteo Trentin niet meer van start. De renner kwam zwaar ten val begin deze week in de Franse rittenkoers. “Vanwege nieuwe klachten, die begonnen na de tijdrit van gisteren na zijn val is Matteo opnieuw onderzocht”, aldus UAE Team Emirates op sociale media. “Matteo vertoont symptomen van een hersenschudding (nekklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid, drukpijn op zijn hoofd) en is om die reden uit de wedstrijd gehaald.”

Andere opgevers zijn onder meer de Fransman Clément Champoussin (AG2R-Citroën), de Zwitser Gino Mäder (Bahrain), de Amerikaan Neilson Powless en de Zwitser Stefan Bissegger (EF Education), de Duitser Nils Politt (BORA-hansgrohe), de Australiër Jay Vine (Alpecin-Fenix), de Nederlander Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco), de Amerikaan Kevin Vermaerke (Team DSM) en de Italiaan Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix).