Yves Lampaert en Grace Verbeke winnen strandrace in Zeebrugge

De Shifting Gears beachrace Christmas Edition in Zeebrugge werd daags voor Kerstdag gewonnen door twee provinciegenoten: Yves Lampaert en Grace Verbeke. De wedstrijd met ruim vierhonderd deelnemers was volzet. Een vijftigtal kozen voor de 20 kilometer. Alle anderen voor de 45 kilometer. Voor de favorieten was het een voorbereiding op het Belgisch kampioenschap strandrace van donderdag 29 december in Bredene.

BRO.GO Sports van Jabbekenaar Sam Govaert en zijn echtgenote Griet Van Hoorne organiseerden voor de vijfde keer een beachrace op het strand van Zeebrugge. Een zware wedstrijd, maar ook een speciale editie, met op het evenementenplein ter hoogte van de Saint-George’s Day wandeling een nieuwe start- en aankomstlocatie. En dit in een kerstsfeer met heel wat grote namen aan de start. Zij maakten dan ook uiteraard de wedstrijd op de lange afstand. Al liep de start niet zoals gewenst. Enkele renners wilden reeds voor het startschot vertrekken en dat was toch weinig respectvol. De organisatie liet begaan en zo begon de race enkele minuten eerder dan het voorziene uur. Het bleef droog en bij een aangename temperatuur werd er vooral op de Saint-George’s Day wandeling snel gereden. Daarna kon er door de renners ook langs de zeelijn tempo gemaakt worden richting Blankenberge en terug, met ook een klim langs de Icarus surfclub en natuurlijk enkele technische zandpassages.

Na een chaotische start kwamen al vroeg de verwachte namen naar voren. Yves Lampaert, de eerste geletruidrager van de recentste Ronde van Frankrijk, maakte veel indruk, en herleidde de kopgroep tot vier renners: hijzelf en ploegmaats Bert Van Lerberghe en Tim Declercq en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). “Ik denk dat we heel hard gereden hebben. We hebben de zandspecialisten toch wel een beetje versmacht. We hebben ze altijd onder druk gezet en uiteindelijk zijn ze ook geplooid. Daarna kwamen natuurlijk de grotere motoren naar voor”, analyseert Lampaert de wedstrijd.

Na een valpartij begon hij met achterstand aan de laatste van vijf ronden, maar dat zette hij toch nog recht. “Vanmarcke zat wat in de tang en we moesten dat uitspelen. We mogen zeer tevreden zijn van onze wedstrijd.”

Lampaert haalde het solo voor Van Lerberghe, Vanmarcke en Declercq. Jordi Warlop eindigde op de vijfde plaats. Donderdag 29 december wordt het Belgisch kampioenschap beachrace afgewerkt. Lampaert die deze week in zijn woonplaats Hulste van de stad Harelbeke te horen kreeg dat hij het ereburgerschap krijg , komt er in Bredene aan de start. “Dit was de laatste generale repetitie. Materiaal testen en zien hoe het in het zand gaat. Ik hoop uiteraard om op het BK mee te doen voor het podium. Het zou leuk zijn mocht ik in Bredene de titel kunnen nemen. Ik was al Belgisch kampioen in het tijdrijden en op de weg, hopelijk kan ik de titel ook eens in het zand grijpen.”

Grace Verbeke, gewezen winnares van de Ronde van Vlaanderen, was de sterkste bij de vrouwen. De Brugse en Belgisch kampioene Veronique Florizoone zegde zieke af. Gianni Vanhooren uit Gits won de wedstrijd over een afstand van 20 kilometer voor Mathias Selders en Alexander Haemers. Bij de dames ging de winst overall naar de Brugse Lotte Minnebo voor Evelien Taillieu. (ACR)