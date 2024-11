Xandro Meurisse: “Ik wil 2025 starten zoals ik 2024 eindigde”

Xandro Meurisse eindigde het seizoen met enkele knappe uitslagen. Na een dag in de vlucht werd hij in de Ronde van Lombardije tiende. In drie Italiaanse 1.Pro-wedstrijden haalde hij twee keer het podium en werd hij éénmaal vijfde. Met veel zin trekt hij naar z’n vijfde Alpecin-Deceuninck-jaar.

“Performancegewijs kwam ik goed uit de Vuelta, maar niet gedacht dat het zo goed zou lopen”, vertelt de 32-jarige broodrijder. “Voor die koersen in Italië ben ik altijd gemotiveerd. Een groot deel van het werk! Alleen jammer dat de kers op de taart ontbrak. Toch mag ik heel content zijn hoe het eindigde.”

Nieuw contract

Meurisse hoopt dat hij 2025 kan beginnen zoals hij 2024 eindigde. “Volgend jaar begin ik aan het derde en laatste jaar van mijn huidige verbintenis”, gaat de inwoner van Zwevegem verder. “Kan ik volgend seizoen beginnen zoals ik nu eindigde, zou dat een grote stap zijn richting een nieuw contract. Begin volgend jaar word ik 33. Een einddatum van mijn carrière heb ik nog niet in gedachten. Ik vind het nog altijd plezant. Vaak zeg ik dat ik in het wielrennen nog niet alles gezien heb.”

Xandro Meurisse kwam op iets rijpere leeftijd in het profpeloton. “Waardoor ik ook op latere leeftijd in de World Tour ben gekomen”, verwijst hij naar 2023. “Ik ben er nog niet op uitgekeken. Van mij mag nog het vier jaar verdergaan. Ik ben zeker niet versleten. Ik hoop vooral dat ik zelf kan beslissen wanneer ik stop met koersen.”

Gemotiveerd blijven

Dat hij deel uitmaakt van een team dat veel koersen wint helpt om op en top gemotiveerd te blijven en met de glimlach alle noodzakelijke opofferingen te doen. “Alpecin-Deceuninck is een plezante ploeg”, benadrukt Meurisse. “We trekken naar elke koers met een doel. Met Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel, Kaden Groves, Quinten Hermans of Axel Laurance. Gaan we niet voor een sprint, krijgen we altijd de mogelijkheid mee te gaan in een vlucht waarin je ook vaak schone dingen kunt laten zien. Bij deze ploeg start je in de grootste koersen van de wereld met het doel ze te winnen. Dus moet je scherp blijven of je valt uit de boot.”