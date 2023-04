Wielerploeg Alpecin-Deceuninck wordt voor één dag Alpecin-Elegant, speciaal voor Parijs-Roubaix

In Parijs-Roubaix van zondag wordt de WorldTour-ploeg Alpecin-Deceuninck voor één dag Alpecin-Elegant. De overwegend blauwe kleuren van de ploeg van de Nederlander Mathieu van der Poel wijzigen niet.

Elegant is een (raam)product van Deceuninck uit Hooglede, de tweede sponsor van de ploeg. Dat product zal vanaf het najaar ook in Frankrijk beschikbaar zijn. “Als multinational zijn we meer dan trots om de Franse lancering van onze Elegant-ruit in samenwerking met de ploeg kracht bij te zetten door de trui tijdelijk te veranderen in Alpecin-Elegant”, zo klinkt het bij sponsor Deceuninck.

Het team voor zondag

Alpecin-Deceuninck, zondag dus Alpecin-Elegant, maakte eerder vrijdag zijn ploeg voor de ‘Hel van het Noorden’ bekend: Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Silvan Dillier, Gianni Vermeersch, Jonas Rickaert, Michael Gogl en Kaden Groves.