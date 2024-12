Warre Vangheluwe over debuutseizoen bij Soudal-Quick-Step: “Dit is een mooi verhaal”

Warre Vangheluwe (23) heeft zijn debuutseizoen bij de profs als renner van Soudal-Quick-Step achter de rug. De Meulebekenaar won meteen drie keer, waaronder een etappe in een Chinese WorldTour-wedstrijd. Zijn top vijf van mooiste momenten in 2024.

1. Ritzege in Gree-Tour of Guangxi

“Mijn eerste overwinning op het hoogste niveau, de WorldTour, en dan ook nog eens ver van huis. Dit zal altijd mijn eerste WorldTour-zege blijven. Alles viel perfect. Alles wat ik in 2024 geleerd heb, klopte die dag. Sowieso was het ons plan om met de ploeg die rit te winnen, maar in eerste instantie moest ik de sprint voor Luke Lamperti aantrekken. Alleen raakte ik hem in de slotkilometer kwijt en kwam het momentum terug waarop ik zelf met veel snelheid kon aangaan. Ik hield stand.”

“Die lange inspanningen liggen me duidelijk beter dan een korte en explosieve sprint. Als men me dit een jaar geleden had gezegd, zou ik die persoon zot verklaard hebben. De voorbije weken heb ik wel wat tijd gehad om eens te reflecteren en over 2024 na te denken. Echt alles is supergoed verlopen.”

2. Ritzege in Vierdaagse van Duinkerke

“Een zege is altijd speciaal en zeker als dat je eerste bij de profs is. Een heel speciale dag, want het ging om een kasseienrit die werkelijk op mijn lijf geschreven was. (grijnst) Ik weet nu al dat het moeilijk wordt om in 2025 hetzelfde te kunnen doen. Als ik evengoed kan presteren, zou dat al schitterend zijn. In Duinkerke ging het om een vrij lastige rit, omdat zowat het hele peloton in de ontsnapping van de dag wilde zitten. Het deelnemersveld is er iets minder sterk, wat de kans op slagen altijd groter maakt. Het heeft anderhalf tot twee uur geduurd vooraleer de ontsnapping weggeraakt is. Ik was mee.”

“In de slotkilometer werden we bijna teruggegrepen. We waren nog met vier. Eén renner viel aan, waarna ik afwachtte wat de andere twee zouden doen. Ze zaten er helemaal door. Ik ben dan maar zelf achter hem gesprongen en kon nog naar hem toe rijden. Ik zette vervolgens mijn sprint aan en kon het afmaken. Dat is iets wat me goed ligt. Als jeugdrenner stond ik vooral bekend als tijdrijder, maar toen was ik een stuk groter dan mijn leeftijdsgenoten. Als het moet gebeuren, ben ik al altijd een killer geweest, maar wel geen tien keer per jaar. Meestal heb ik vijf superdagen per jaar.”

3. Ronde van Algarve met Remco Evenepoel

“De Algarve was mijn tweede wedstrijd bij de profs. We stonden met een heel sterke ploeg aan de start: Remco Evenepoel, Mikel Landa, Mattia Cattaneo, James Knox, Pieter Serry… We waren daar met de bedoeling om het klassement te winnen. Ik moest tijdens de rit de ontsnapping controleren, waarna de andere jongens het zouden kunnen afmaken.”

“Vooraf was ik redelijk nerveus, want we waren daar met hoge verwachtingen. Bovendien weet je nooit hoe het in zo’n groep zal lopen. Achteraf gezien heb ik in de Algarve heel veel bijgeleerd. Ik heb in 2024 drie keer gewonnen (Vangheluwe won ook een kermiskoers, red.) en reed daarnaast vooral in dienst van de ploeg. Voorlopig houd ik dat het liefst zo. Ik heb liever geen druk. Dan presteer ik het best.”

4. Debuut als prof in de AlUla Tour

“Op 30 januari maakte ik mijn debuut in de Ronde van Saoedi-Arabië, in het land van de sjeiks met een desolaat woestijnlandschap. Het was een heel speciale ervaring om daar met Tim (Merlier, red.) meteen twee ritten te winnen. Al kende ik Tim vooraf al. In 2023 had ik, toen nog als renner van de opleidingsploeg, al met hem gekoerst in Gullegem, de Heistse Pijl en de Brussels Cycling Classic.”

5. Finale in de Bredene-Koksijde Classic

“Dit is de enige voorjaarsklassieker waarin ik mijn ding kon doen, want in de Omloop reden ze nog iets te rap voor mij. Het was ook de eerste keer dat ik in de finale kon meedoen en de sprint voor Paul Magnier kon aantrekken. Als West-Vlaming moeten de Vlaamse koersen me liggen. Ik ben indertijd beginnen te koersen door mijn broer, maar thuis stond de tv op tijdens het voorjaar en tijdens de Tour.”

“De Tour zal voor mij te lastig zijn om er ooit iets te kunnen betekenen, maar het is wel mijn doel om ooit in de voorjaarsklassiekers te presteren. In 2024 heb ik al mijn kans gekregen, maar in 2025 zal ik wel wat in de rangorde opschuiven. Maar wat het komende voorjaar ook wordt, ik besef dat ik een mooi verhaal aan het schrijven ben.”