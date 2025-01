Victor Vercouillie stoomt zich klaar voor tweede profjaar

Op Procyclingstats staan circa duizend vluchtkilometers achter de naam van Victor Vercouillie. Als neoprof ontpopte hij zich in 2024 tot ontsnappingskoning van Team Flanders-Baloise. Bondscoach Sven Vanthourenhout beloonde hem met een EK-selectie (mixed relay en individuele tijdrit).

In het Spaanse Altea bereidt Vercouillie (22) z’n tweede campagne bij de Vlaamse opleidingsploeg voor. De ploegstage eindigt zondag. Vercouillie fietst met een goed gevoel aan de Costa Blanca. Hij is bezig aan een winter zonder kwaaltjes. Zondag 2 februari vliegt hij erin. Dan staat La Marseillaise op z’n kalender. Enkele dagen later volgt de Ster van Bessèges (5-9/2). “Vorig jaar reed ik pas in juni, in de ZLM Tour, mijn eerste tijdrit”, blikt Vercouillie terug. “Op deze ploegstage hebben we onze tijdritfietsen niet mee. Toch blijf ik werken aan deze discipline. In de Ster van Bessèges krijg ik al een eerste test. Het niveau van dit Franse programma leunt dicht aan bij dat van het klassieke voorjaar.”

Pieken noch dalen

Vorig jaar liet Vercouillie zich tijdens dat voorjaar opmerken in lange vluchten. In de Grote Prijs Jempi Monseré, Nokere Koerse, Classic Brugge-De Panne en Dwars door Vlaanderen. “Om een uitslag te rijden, zal ik het op die manier moeten doen”, vermoedt hij. “Bij de beloften hoorde ik tot de beteren, bij de profs bij de minderen. Ik kom nog kracht tekort. Waarmee ik wil zeggen dat ik nog veel werk heb. Dat ik nooit echt slechte momenten heb is een troef.” In theorie kan je bij Team Flanders-Baloise niet je hele carrière blijven. Ook Victor Vercouillie hoopt ooit door te groeien naar een grotere ploeg. “Ik wil in mijn carrière zo ver mogelijk geraken”, gaat hij verder. “Daarbij moet ik het vooral hebben van mijn mentaliteit. De allerbeste waarden trap ik niet. Vorig jaar heb ik onder leiding van trainer Fred Vandervennet vooral aan mijn basisconditie gewerkt. Deze winter iets meer op intensiteit. Ik leg mezelf wel wat druk op, maar ik laat me niet zot maken door de buitenwereld. Mijn ding doen en luisteren naar mensen die er iets van kennen, zo pak ik het aan.” (HF)