Van Aert geniet mee na putsch Jumbo-Visma: “Iets om te koesteren”

Belgisch kampioen wielrennen Wout van Aert was zondag één van de drie renners van Team Jumbo-Visma die het peloton in de steek lieten in de openingsrit van Parijs-Nice. “Het was een gemakkelijke beslissing om de overwinning aan Christophe te laten”, zei hij na zijn derde plek en de ritzege van ploegmaat Laporte.

Van Aert, Christophe Laporte en hun klassementskopman Primoz Roglic reden vijf kilometer voor de finish van de rest van het veld weg op de laatste helling van de dag. “Neen, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dan kan je zelf alleen maar zeggen dat dit een straf nummer is “, grijnsde de Antwerpenaar na afloop. “Met drie over de finish komen, dat is iets om te koesteren. Dat gaat niet te vaak lukken.”

“We hadden natuurlijk het plan om de koers lastig te maken op die klim. Zowel voor mijn winstkansen als het klassement van Primoz kon dat een goeie zet zijn, dachten we. Christophe nam daar zó hard over van Nathan (Van Hooydonck, red.). Daarmee hebben we iedereen op de limiet gezet, denk ik. We gingen vol, vanaf de voet. Ik riep naar Christophe dat we moesten doseren, want ik vreesde dat we als een pannenkoek in elkaar zouden zakken. Maar richting de top kon ik er ook nog een ‘laagske’ bovenop leggen. En boven waren we nog met drie.”

Uiteindelijk kreeg Laporte dus de ritzege cadeau van zijn twee leiders. “Niet dat we veel tijd hadden om dat te bespreken”, aldus Van Aert. “Voor Christophe is dit een prachtige overwinning, in eigen land. Met de gele trui daaraan gekoppeld. Zijn grootste overwinning, denk ik. Dit gun ik hem van harte. Het zou heel lullig geweest zijn, mochten we zijn gaan sprinten. Het was een gemakkelijke beslissing om de overwinning aan Christophe te laten. Op de klim zette hij iedereen onder druk. Dik verdiend.”