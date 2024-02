Tim Merlier sprint naar tweede ritzege op rij in AlUla Tour en pakt leiderstrui

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft vrijdag zijn tweede ritzege op rij geboekt in de AlUla Tour, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 in Saoedi-Arabië. Merlier was aan het eind van de vierde etappe nipt de snelste in een lastige sprint, en gaat als klassementsleider naar de slotrit.

De korte etappe van 142 kilometer tussen Hegra en Maraya volgde het vaste scenario van een sprintersrit. Een obligate vroege vlucht die geen kans maakte tegen de organisatie van de spurtersploegen in het peloton, gevolgd door chaos in de finale, wat zorgde voor een valpartij met daarin onder meer de jonge Belg Warre Vangheluwe, een ploegmaat van Tim Merlier.

In de apotheose, een massasprint op een lastig oplopende aankomststrook, begon Merlier van ver aan zijn sprint en sloeg hij zo meteen een kloofje op de rest, maar in de slotmeters kwam Bryan Coquard toch nog langszij. De Fransman gooide op de streep zelfs zijn vuist de lucht in, maar de fotofinish toonde aan dat Merlier toch net gewonnen had. De tweede seizoenszege voor de 31-jarige Oost-Vlaming, na zijn eerste van donderdag.

In de tussenstand neemt Merlier de leiderstrui over van de Nederlander Casper van Uden, die als derde was gefinisht in de sprint. Van Uden is nu tweede op 0:04, Coquard derde op 0:14. De AlUla Tour eindigt morgen/zaterdag met de koninginnenetappe naar de Skyviews van Harrat Uwayrid. Diep in de finale wacht een steile, drie kilometer lange beklimming die het algemene klassement ongetwijfeld nog op zijn kop zal zetten.

“Ik ben echt ‘puntje puntje puntje'”, pufte de 31-jarige Oost-Vlaming van Soudal Quick-Step lachend uit. “Het was een zware inspanning, op het eind. “Ik zat met mijn neus in de wind met 400 meter te gaan. Toen besliste ik aan te gaan. Als je het niet probeert, dan kan je niet winnen. Ik wist dat ik dat soort inspanning in de benen had. En was ik blijven zitten in de wind, dan zou het niet meer mogelijk geweest zijn te winnen. Ik ben blij dat het net volstond om te winnen. Bryan zei dat hij had gewonnen, maar ik was niet zeker. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk was.”

Door zijn tweede ritzege op rij gaat Merlier daags voor de slotdag ook naar de leiding van het algemene klassement, maar de koninginnenetappe met aan het eind een steile helling van bijna drie kilometer volgt pas morgen/zaterdag. “De leiderstrui is mooi, maar ik focuste op de rit, niet op het klassement.” Want zaterdag werkt Merlier voor zijn jonge ploegmaat William Jr. Lecerf. “Ik heb veel vertrouwen in hem. Hopelijk kan hij zijn benen morgen tonen.”