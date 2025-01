Tim Merlier drie jaar langer bij Soudal Quick-Step én opnieuw naar de Tour de France

Europees wielerkampioen Tim Merlier heeft net als zijn sprintloods en boezemvriend Bert Van Lerberghe zijn verblijf bij Soudal Quick-Step verlengd met drie jaar, tot eind 2028. Dat maakte de ploeg donderdag bekend tijdens zijn mediadag in het Spaanse Calpe. Tegelijk werd aangekondigd dat Merlier na drie jaar weer de Tour de France rijdt.

Merlier koerst sinds 2023 bij Soudal Quick-Step, en bezorgde de ploeg sindsdien 27 overwinningen, waaronder drie etappes in de Ronde van Italië van 2024. Het driejarige contract van de geboren Kortrijkzaan bij de Belgische WorldTour-ploeg zou aflopen aan het eind van 2025, maar nog voor het seizoen goed en wel begint, is die overeenkomst dus al verlengd met nog eens drie seizoenen.

Ronde van Frankrijk

Eerder op de dag geraakte ook bekend dat de 32-jarige Merlier voor het eerst sinds 2021 weer aan de start van de Tour de France zal staan, aan de zijde van klassementskopman Remco Evenepoel. Daar kijkt hij naar uit, zei hij op de mediadag van zijn ploeg Soudal Quick-Step. “De Tour start in Rijsel, zo’n beetje de tweede thuis van Cameron. Er staat heel veel op het spel.”

De beslissing om bij Soudal Quick-Step te blijven staat los van de belofte voor Tourdeelname, verzekert Merlier: “Het is niet zo dat de Tour in mijn nieuwe contract staat. Ik kan heel fier zijn op de manier waarop ik mijn deelname heb afgedwongen: niet door op de tafel te kloppen, niet door een grote mond op te zetten, maar gewoon door prestaties. Daar ben ik het meeste fier op.”

Unieke kans op geel

Merlier krijgt bij zijn tweede deelname een unieke kans op de gele trui, want starten doet de Tour met een vlakke etappe in Rijsel. En de Oost-Vlaming heeft een patent op winst in de eerste spurterskans van een grote ronde. “Er staat heel veel op het spel, ja. Ik en Cameron (partner Cameron Vandenbroucke, red.) gaan zelfs vaak naar Lille, sinds we samen zijn. Het is een beetje haar tweede thuis. We hebben er zelfs een favoriet koffiehuis. (grijnst) Ik kan al eens gaan verkennen.”

In de Tour komt Merlier in dezelfde ploeg terecht als klassementskopman Remco Evenepoel, vorig jaar nog goed voor het eindpodium. Hoe hij die rolverdeling ziet? “Geven en nemen. Zoals het altijd is, in de koers. Wat ik voor Remco kan doen? De dingen die ik goed kan. Iemand in positie brengen in een waaieretappe, bijvoorbeeld. Of ik bergop van dienst kan zijn? (lacht) Kan ik goed klimmen, dan?”

Voorjaarsklassiekers

Jurgen Foré, de nieuwe manager van Soudal Quick-Step, ziet ook een belangrijke rol voor Merlier in de voorjaarsklassiekers. Hij vindt dat hij meer in zichzelf moet geloven in koersen als Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. “Ik ga dat proberen te verwezenlijken”, reageert Merlier daarop. “Ik ben niet de man van de grote uitspraken. Wat Jurgen zegt, komt wellicht daardoor. Ik geloof in veel, maar er kan altijd maar één renner winnen. Ja, ik ben in een koers als Gent-Wevelgem al op de afspraak geweest. Maar alle puzzelstukken moeten eens op hun juiste plek vallen.”

Merlier begint zijn seizoen net als vorig jaar in het Midden-Oosten, met de AlUla Tour (28/01-01/02) en de UAE Tour (17-23/02), twee wedstrijden waarin hij vorig jaar erg succesvol was. Nadien volgen Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice. Milaan-Sanremo staat ook dit jaar niet op zijn programma, wel semiklassiekers als Nokere Koerse in de laatste aanloop naar het hoogtepunt van het Vlaamse kasseivoorjaar.