Tim Declercq past voor Le Samyn vanwege kuitblessure

Tim Declercq verschijnt dinsdag niet aan de start in Le Samyn. Bij zijn val in de Omloop Het Nieuwsblad liep hij zaterdag een lichte kuitblessure en enkele schaafwonden op. Dat heeft zijn team Soudal-Quick Step bekendgemaakt op Twitter.

‘El Tractor’ eindigde al drie keer in de top tien in Le Samyn. In 2019 werd hij zevende, in 2016 achtste en in 2020 negende.

Following his crash on Saturday’s Omloop Het Nieuwsblad, @Tim_Declercq has a small calf injury and several abrasions.



Unfortunately, Le Samyn comes too soon today.



We're wishing Tim a speedy recovery!



