Tim Declercq mocht zijn zegje doen over het BK-parcours in zijn Izegem: “Ben blij met mijn inbreng”

Tim Declercq (33) mag nu wel in Houthulst wonen, voor de Izegemse koersfans is hij nog altijd één van hen natuurlijk. De ouderlijke woning van het gezin Declercq staat in de Kasteelstraat. De lokale ronde waarvan de heren er op 25 juni vier moeten doen, passeert daar op honderd meter vandaan. “Daarom dat ik liever een finish had gezien zoals bij Izegem Koers. Dat ging ook bij wijze van spreken in onze achtertuin zijn. Maar ze hebben geen plaats genoeg in de Gentseheerweg, dus is het de Ambachtenstraat geworden.”

Tim Declercq is net terug van een deugddoende stage in Calpe. De bonkige renner die – als hij fit en gezond blijft – een heel jaar door van goudwaarde is voor zijn team, kijkt al uit naar het nieuwe seizoen. Maar het BK op 25 juni staat natuurlijk met stip genoteerd in zijn agenda. Tim werd ook geconsulteerd voor het uittekenen van het parcours. “Het was een toffe meeting die ik mocht hebben met parcoursbouwer Wim Van Herreweghe (Flanders Classics, red.) Ik suggereerde ook een passage op de West-Vlaamse heuvels en ik zie dat de Kemmel- en de Monteberg twee keer beklommen moeten worden. Dat is goed, zo kan vroeg in de wedstrijd ook al eens een schifting gemaakt worden. Een BK is altijd wel speciaal met enkele grote blokken. Vaak ontsnapt er een grote groep en dan valt het af te wachten wie er welke mannetjes mee heeft.”

Tim Declercq, bij de ploegvoorstelling van Soudal Quick-Step in de nieuwe uitrusting van het team dat ook veranderde van sponsor en dus naam. © BELGA

In de lokale rondes is vaak draaien en keren en het stuk van Ingelmunster richting Ardooie en zo terug naar Izegem is redelijk open, daar kan de wind zeker zijn rol spelen

Nu zijn team, dit jaar onder de naam Soudal Quick-Step, met Tim Merlier een nieuwe sprinter in de rangen heeft, zal Tim Declercqs ploeg er ook anders aan de start staan. Merlier is trouwens de regerend Belgisch kampioen op de weg na een zege in de spurt in Middelkerke vorig jaar. “We hebben nu een Belgische topsprinter in de rangen. Het kan natuurlijk een gesloten wedstrijd worden, waar er gecontroleerd wordt voor de sprint. Maar zo makkelijk zal dat allicht niet zijn. In de lokale rondes is vaak draaien en keren en het stuk van Ingelmunster richting Ardooie en zo terug naar Izegem is redelijk open, daar kan de wind zeker zijn rol spelen.”

Tip voor pa Karel

Pa Karel Declercq zit nooit om een frats verlegen en als we Tim vragen of hij denkt dat zijn pa iets zal uithalen op 25 juni geeft hij alvast een tip. “Hij mag gerust low profile kijken, zo zal hij de wedstrijd ook het best zien.”