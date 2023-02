Tiesj Benoot bezorgt Jumbo-Visma ook in Kuurne-Brussel-Kuurne de zege

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) heeft zondag de 75e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (cat. 1.Pro) gewonnen. Na 193,1 kilometer liet hij op de Brugsesteenweg zijn ploeggenoot Nathan Van Hooydonck en drie andere medevluchters achter zich. De Sloveen Matej Mohoric werd derde, de Nederlander Taco van der Hoorn vierde en Tim Wellens vijfde.

De Fransman Christophe Laporte zete de dominantie van Jumbo-Visma nog extra in de verf door de sprint van het peloton om de zesde plaats te winnen. Zaterdag had de Nederlandse formatie met Dylan van Baarle ook al de Omloop Het Nieuwsblad naar zijn hand gezet.

Voor Benoot was het pas de tweede wedstrijd sinds zijn zware valpartij begin augustus op training in Italie. In de Omloop werd hij zaterdag vijftiende. De 28-jarige Benoot heeft nu vier profzeges op zijn naam. In 2018 won hij de Strade Bianche (WT), in 2018 een rit in de Ronde van Denemarken (2.BC) en in 2020 een etappe in Parijs-Nice (WT). In Kuurne volgt hij op de erelijst de Nederlander Fabio Jakobsen op. Die was vorig jaar het snelst in een massasprint.