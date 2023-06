Thuisrenner Tim Declercq weet nu al aan wat hij zich mag verwachten tijdens het BK wielrennen in Izegem: “Het zal een zotte boel zijn”

Een BK voor eigen publiek rijden, hoe uniek is dat niet voor een profrenner. Tim Declercq (34) maakt het nog mee in de nadagen van zijn carrière en uiteraard staat zijn team met ambitie aan de start. Tim kijkt ook uit naar de ambiance die er zal heersen in de stad. “Met Izegem Koers is het al fantastisch, bij de passage van de Ronde van Vlaanderen eerder dit jaar ook en nu zal het wellicht er wellicht nog meer volk opdagen. Het zal een zotte boel zijn.”

Tim Declercq is de minzaamheid zelve. ‘El Tractor’ was terug van een stage van 17 dagen in de Sierra Nevada, maar maakte daags na zijn thuiskomst tijdens een trainingstocht een ommetje langs Izegem om de cover van dit Batjes- en BK-magazine te sieren en ons ook even te woord te staan. “Met 12 renners die in aanmerking komen voor de Tour-selectie doen we meestal die stage. In de Sierra Nevada is het normaal ideaal, goede temperaturen en je kunt er hoogtemeters maken. Maar dit jaar hadden we het niet getroffen met het weer. Ik geloof dat we maar één keer naar boven gereden zijn dat het niet regende.”

Tips voor parcours

Tim hoopt de selectie van de Ronde van Frankrijk te halen. “Maar daar rekenen de andere renners die mee waren ook op. Het zal aan mij zijn om de komende weken te tonen dat het goed zit met de conditie.”

“Jammer dat mijn broer Benjamin er niet bij zal zijn”

In aanloop naar het BK in Izegem reed hij in het weekend van 10 en 11 juli nog Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde in Brugge. Daarna volgt van 14 tot 18 juli de Baloise Belgium Tour, ook wel de Ronde van België genoemd. Maar het vizier staat uiteraard ook al richting het BK dat op zondag 25 juni in zijn Izegem gereden wordt. “Ik woon nu wel in Houthulst, maar ik ben hier natuurlijk opgegroeid en mijn ouderlijk huis is hier nog.”

Tim Declercq zakte af naar de Grote Markt in Izegem waarbij een trainingsritje combineerde met een fotosessie en een bezoekje aan zijn ouders. © Frank Meurisse

Tim mocht ook tips geven voor het parcours, iets wat hij met plezier deed. Straks rijden de renners eerst richting Kemmelberg die drie keer bedwongen moet worden en de Monteberg. “Als je van hieruit vertrekt en er zijn ook de plaatselijke rondes in Izegem, dan heb je al niet bijster veel mogelijkheden meer over.” De plaatselijke rondes vormen ook de laatste 100 kilometer van de koers, de kans is groot natuurlijk dat daar de beslissing valt. “Iedereen gaat uit van een massasprint, maar ik ben dat nog niet zo zeker. De plaatselijke rondes zijn zeer technisch, vooral in het centrum. Wanneer we Ingelmunster gepasseerd zullen zijn, komen er wat langere stukken aan waar hergroepering mogelijk is.”

(foto Frank) © Frank Meurisse Frank Meurisse

Als renner van de grootste Belgische WT-ploeg, Soudal-Quick-Step, zal ook in de richting van de troepen van Patrick Lefevere gekeken worden om de koers te maken of te controleren. En dan zou Tim Declercq wel weer eens vroeg op kop kunnen komen. “Het is moeilijk te voorspellen, het BK is vaak een vreemde koers. Maar wij hebben ook onze spinter (Tim Merlier, overigens uittredend Belgisch kampioen, red.) en zullen het koersverloop moeten afwachten.”

Supportersclub

Tim Declercq heeft een eigen supportersclub in d’Oude Timmerie in Zonnebeke. “We passeren daar ook voor de deur. Uiteraard zal daar wat volk zijn, maar het is niet evident om daar te zijn en dan ook nog een goede plaats in Izegem te bemachtigen. Hier in Izegem zullen heel wat vrienden en uiteraard ook mijn familie wel samenkomen om de koers te zien. Het belooft echt een zotte boel te worden. Bij Izegem Koers zie je dat de mensen massaal op vrijdag al een dagje verlof nemen, de sfeer is dan ook altijd uitstekend. Ik verwacht dat het nu nog straffer wordt.”

Finish buiten centrum

De finish ligt niet aan zijn achterdeur. “De streep van Izegem Koers is wel getrokken voor het Blauwhuis, dat kon nu blijkbaar niet omdat het BK een koers is van een nog grotere omvang. Het centrum was ook geen optie, omdat het er te smal is. Dus werd het de Ambachtenstraat.”

Tim maakt ook nog een kleine kanttekening. “Jammer dat mijn broer er niet bij kan zijn.” Benjamin Declercq vond voor dit seizoen geen ploeg, nadat hij voordien vooral ook veel pech kende. “Ik ben er zeker van dat hij nog zijn plaats had in het Belgische peloton. Maar het is anders gelopen.”