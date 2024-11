“Terugkeer naar oude liefde”: Thomas Joseph wordt ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Na het afsluiten van zijn profcarrière mag Thomas Joseph (27) zich voortaan ploegleider noemen. Hij gaat aan de slag bij Pauwels Sauzen-Bingoal, de veldritploeg waar onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout voor rijden.

Thomas Joseph begon op zijn elfde met koersen. Na een carrière in het veld, ging hij aan de slag op de weg. Tot en met dit jaar reed hij voor de continentale ploeg Tarteletto-Isorex. “Het is jammer dat het stopt, want ik was nog niet oud of versleten”, vertelt de Kemmelnaar. “Het is deels een financiële beslissing. Het niveau stijgt elk jaar en je moet er heel veel voor doen. Het was voor het eerst in jaren dat ik een maand niet op de fiets zat, maar de bedoeling is om binnenkort weer te herbeginnen. Ook lopen wil ik meer doen. In 2025 wil ik nog competitief blijven door mee te doen aan gravelwedstrijden in binnen -en buitenland.”

Thomas was al actief met Thomas Joseph Cycling Support (TJCS) en daar is nu nog een job bij gekomen: ploegleider bij veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. “Vanaf Nieuwjaar heet dit Pauwels-Cibel Clementines. Ik reed vroeger nog bij de junioren, beloften en een jaar bij de elite voor deze ploeg. Nu zijn de bekendste namen bij de profploeg Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Mario De Clercq blijft nog de scepter zwaaien en ik zal mij nu ontplooien in deze mooie uitdaging. Het is een terugkeer naar een oude liefde en de komende maanden zal ik vaak in het veld te vinden zijn. Niet op alle crossen, want dat zou gekkenwerk zijn door de compacte kalender. Daarnaast zijn we bezig met de opbouw van de wegcampagne in 2025. Ook met TJCS ga ik door, zo blijf ik nauw betrokken bij de laatste technische evoluties in ons vak”, aldus Thomas, die nog enkele hoogtepunten meegeeft uit zijn 16-jarige carrière. “Ik denk aan de zeges als junior in de crossen van Overijse en Zonhoven, de mooie ereplaats in Port Epic en recenter de derde plaats op het BK gravel dit jaar. Daarnaast hield ik mooie vriendschappen over en heb ik een stuk van de wereld mogen ontdekken dankzij de koers.”