Schepen Erwin Feys kijkt uit naar Bredene Koksijde Classic: “Ideaal als citymarketing”

Op vrijdag 18 maart wordt de Bredene Koksijde Classic, een wedstrijd van de UCI Pro Series, gereden. Sportschepen Erwin Feys, zelf al van kindsbeen af zot van de koers, kijkt uit naar de eerste coronavrije editie sinds 2019. “Dit is mooie reclame voor onze badplaats.”

De Bredene Koksijde Classic is op 18 maart aan zijn derde editie toe. “Vroeger ging de eendagswedstrijd door het leven als de Bredene Handzame Classic. Sinds Koksijde de plek van Handzame heeft ingenomen, heeft de wedstrijd een enorme vlucht genomen. Met Handzame als aankomstplaats had de organisatie niet voldoende groeipotentieel. Koksijde heeft zich opgeworpen als de ideale vervanger”, vindt Erwin Feys, behalve sportschepen ook een heuse koersfanaat.

“Maar het is toch vooral Bert Pattyn, voorzitter van het organisatiecomité, die de Bredene Koksijde Classic een nieuw elan heeft gegeven”, meent Erwin. “Wat ooit een kleine koers was, is onder zijn aanvoering uitgegroeid tot een ProSeries-wedstrijd waar heel wat grote namen op afkomen.”

Twintig ploegen

“Dit jaar verwachten we onder meer een sterke Lotto-ploeg aan de start naast bekende namen als Victor Campenaerts (Lotto Soudal) en Fabio Jakobsen, Bert Van Lerberghe en Stijn Steels (alle drie Quick-Step Alpha Vinyl). In totaal treden 20 ploegen aan waaronder een twaalftal ProTourteams.”

Bredene betaalt 25.000 euro om als startplaats van de wedstrijd te fungeren. “Dat blijkt telkens weer een goede investering in onze citymarketing. Onze gemeente krijgt er een heel jaar door reclame in alle nationale (sport)dagbladen voor terug. Naast uiteraard twee uur live-uitzending op tv (Sporza op één).

Het is jammer dat er in Bredene geen andere koersen meer worden georganiseerd

Ook de Bredene Koksijde Classic heeft er twee lastige jaren op zitten. “In 2020 werd de wedstrijd geschrapt en vorig jaar moesten we de start verplaatsen naar het sportcentrum omdat het Staf Versluyscentrum toen nog dienst deed als vaccinatiecentrum. We konden toen ook geen vips ontvangen door de geldende coronamaatregelen.”

Voor de editie 2022 verwacht de sportschepen opnieuw heel wat publieke belangstelling. “En ook de sponsors zijn ons trouw gebleven. Dat betekent dat onze vipruimte in het MEC al zowat uitverkocht is. Onze vips mogen tijdens het ontbijt weer uitkijken naar een mooie presentatie van de ploegen in de feestzaal, aaneengepraat door Karl Vannieuwkerke. Daarna trekken ze met zes bussen richting aankomstplaats Koksijde. Ook wie geen viparrangement kon bemachtigen, kan in de foyer overigens genieten van de ploegenvoorstelling.”

Ride for the Roses

Wielerfan Erwin Feys kijkt al reikhalzend uit naar 18 maart. Ook naar de Youngster Coast Challenge, die tegelijkertijd wordt betwist. “Je zult er de beste beloften aan het werk zien. De meeste van die jonge gasten, allen tussen 19 en 21 jaar, worden binnen twee jaar beroepsrenner.”

Koersen, het heeft de Bredense sportschepen al zijn hele leven lang gefascineerd. “Als het Ronde van Vlaanderen is, dan moet je me nog altijd de hele dag met rust laten. Dan is het de zetel in en uren koers kijken. Toen de Ride for the Roses, ik denk in 2011, ter ziele ging, zagen we in Bredene onze kans schoon om die te vervangen door de Bredene Handzame Classic.”

Toch bloedt het hart van wielerfan vandaag een beetje. “Ten eerste omdat ik zelf niet meer mijn kilometertjes maal. Waar is de tijd dat ik met burgemeester Willy Vanhooren richting Mont Ventoux trok? Vele kilo’s geleden is dat… Maar net zo jammer is dat er in Bredene geen andere koersen meer worden georganiseerd. Vroeger was hier in de zomer bijna wekelijks wel een wedstrijd van amateurs, vrouwen, nieuwelingen… KVC Duinensprinters, organisator van zovele koersen, is echter ter ziele gegaan en bij De Rappe Sprinters heb je enkel nog Luc Decramer, die het natuurlijk alleen ook niet meer kan trekken. Jammer toch.” (MM)