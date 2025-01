Saxo Bank verlengt contract als naamsponsor van E3 Saxo Classic: “Ons verhaal is bijzonder”

Het nog lopende contract tussen WorldTourkoers E3 Harelbeke en de Deense beleggingsbank Saxo bank is opengebroken tot eind 2027, met een optie tot 2028. De wedstrijd heeft dit jaar plaats op vrijdag 28 maart en staat op het programma van onder andere wereldkampioen Tadej Pogacar.

“Wij zijn samen met de mensen van Saxo heel blij met deze nieuwe overeenkomst”, zegt Jacques Coussens, pr-verantwoordelijke en woordvoerder van de WorldTourkoers. “Wij voelen ons zeer goed bij Saxo. Voor ons is het belangrijk dat wij een bank als hoofdsponsor hebben, want dat geeft vertrouwen naar onze andere partners. Iedereen weet dat een financiële instelling niet zomaar een engagement aangaat. Dat gebeurt alleen als je een helder plan en geloofwaardige boekhouding kan voorleggen. Ons verhaal van de E3 Saxo Classic is bijzonder. In een landschap dat door een kleine groep grote spelers wordt gedomineerd, zijn wij een van de weinige onafhankelijke organisaties.”

‘Altijd Koers’

“Dat wereldkampioen Tadej Pogacar straks bij ons aan de start staat, heeft mogelijk te maken met die gunfactor maar zeker ook met de sportieve waarde van de wedstrijd. We houden ons ook aan ons concept ‘Altijd Koers’. Dat wil zeggen een klassieker over iets meer dan 200 kilometer doorspekt met zeventien hellingen en enkele pittige kasseizones. En we kunnen steeds terugvallen op trouwe sponsors en vips. Wij leggen zonder problemen elk jaar minstens zestig bussen met vips in en verschillende sterrenchefs werken op de dag van de race exclusief voor de E3 Saxo Classic”, besluit Jacques Coussens.

Vorig jaar ging de zege er naar Mathieu van der Poel. Hij haalde het toen voor Jasper Stuyven en Wout van Aert.