Patrick Lefevere krijgt bij afscheid speciale fiets cadeau

Patrick Lefevere werd donderdag prominent in de bloemen gezet tijdens de mediadag van Soudal Quick-Step in het Spaanse Calpé. Het afscheidnemende icoon kreeg een gepersonaliseerde fiets als afscheidsgeschenk, zijn opvolger Jurgen Foré legde uit dat hij wil inzetten op onder meer de performancekern en de communicatie van de ploeg.

De zeventigjarige Lefevere, die de ploeg leidde sinds zijn oprichting maar enkele weken terug zijn afscheid bekend maakte, volgde de voorstelling vanop de eerste rij, zij aan zij met opvolger Foré. De Moorsledenaar werd ook op het podium geroepen, en niet zomaar: hij kreeg een gepersonaliseerde Specialized-fiets cadeau. Daarop prijken de cijfers van de belangrijkste verwezenlijkingen uit zijn lange carrière. Daarbij de 1.578 overwinningen die zijn renners boekten, waaronder 39 monumenten. Na afloop kreeg Lefevere een staande ovatie van alle aanwezigen, van renners tot pers.

Nieuwe accenten

Jurgen Foré begint na een jaar als COO (Chief Operating Officer) aan zijn eerste jaar als algemeen manager van de ploeg. “Ik heb ervan genoten het laatste jaar samen te werken met Patrick. En me in te kunnen werken. Als ik één ding onthoud, dan is het de zorg van Patrick voor zijn personeel.”

Foré zelf wil enkele nieuwe accenten leggen. “Er zit al veel expertise in de ploeg, maar ik wil verder werken aan de performancekern, in al zijn aspecten. En we zetten verder in op onze sociale media, onze communicatie.”