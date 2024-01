“Passend eerbetoon na topjaar”: Superfans uit Westhoek vereeuwigen wielerheld Mathieu van der Poel met tattoo op bovenbeen

Ieperling Julien Candaele en zijn Poperingse boezemvriend Simon Hollebeke zijn niet alleen goeie vrienden. Ze delen ook hetzelfde wieleridool: Mathieu van der Poel. Na het grand cru jaar van MVDP besliste het duo om hun wielerheld te vereeuwigen op hun lichaam met een tattoo.

Julien is 28 jaar en komt uit Ieper. Hij werkt voor Defensie. “In mijn vrije tijd ben ik een bezige bij: padellen, klussen, lopen en fietsen. Naast het fietsen, ben ik ook een grote wielerfan”, zegt Julien. “Mijn liefde voor Mathieu is begonnen toen hij nog fulltime crosser was. De periode toen hij voor het eerst wereldkampioen werd in het veld. Het ontpopte zich verder toen hij ook op de weg begon te rijden.”

Vechter

Julien bewondert verschillende zaken aan Mathieu. “Mathje is een vechter en kan zich helemaal kapot rijden. Denk maar aan de Ronde van Vlaanderen 2019. Hij kende toen pech en reed vanuit een volledig verloren positie nog naar een vierde plaats. Naast de fiets is het een heel sympathieke kerel.”

Dat Julien als Belg fan is van Nederlander, dat snappen sommige van zijn vrienden niet. “Ik kijk verder dan de nationaliteit en kijk vooral naar de renner zelf. Het is niet dat ik tegen bepaalde renners ben, ook andere toppers als Wout van Aert kan ik zeker appreciëren.”

Nog niet ontmoet

Tot een ontmoeting tussen Julien en Mathieu kwam het vooralsnog niet. “Dat is er nog niet van gekomen, wie weet in de toekomst. Ik ben wel al vaak naar crossen geweest, de meest recente was in Gavere. Toen had ik een marcelleke aan met daarop – drie keer raden – ‘MVDP’ op geschreven.”

Net als Mathieu rijdt ook Julien rond met een Canyon-fiets. “We hebben ook dezelfde helm. Een dikke Lamborghini zou ook wel tof zijn, maar daarvoor moet ik nog wat sparen.”

Topjaar

Deze week zette Julien, samen met zijn vriend Simon een nieuwe stap als superfan van de renner van Alpecin-Deceuninck. “We gingen naar Oostende voor een tattoo. Het is een koerspet met daarin de initialen MVDP. Of het pijn deed? Het piekte een beetje maar het viel goed mee. Om er mooi uit te zien, moet je bovendien ook kunnen lijden”, lacht Julien, die niet meteen plannen heeft voor een tweede tattoo. “De tattoo kwam er voor ons na het grand cru jaar 2023 met onder meer zeges in Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Of 2024 beter kan? Ik ben ervan overtuigd dat hij op het elan van deze crosswinter kan doorgaan.”