Oud-renner en ex-Belgisch kampioen Noël Vanclooster uit Tielt in Oostende overleden

West-Vlaanderen moet weer afscheid nemen van een graag gezien oud-renner. In Oostende overleed vandaag 12 juli Noël Vanclooster (78). Na zijn succesrijke wielercarrière hield hij ook vier decennia café in Tielt. Hij laat zijn twee dochters en vier kleinkinderen achter.

Noël Vanclooster werd op 2 december 1943 geboren. Hij is op dinsdag 12 juli in Oostende overleden. De oud-renner woonde nog in Tielt, maar was op vakantie aan de kust. “Toen hij naar de bakker ging, werd hij onwel. Omstaanders hebben de hulpdiensten gebeld, maar hij is in AZ Damiaan in Oostende overleden”, vertelt dochter Sofie. Noël Vanclooster was als sinds 1990 de weduwnaar van Marleen De Coninck en de papa van Sofie en Stefanie. Zijn dochters bezorgden hem elk twee kleinkinderen.

Noël Vanclooster stapte als Belgisch kampioen bij de Onafhankelijken over naar het beroemde Flandria-team. © Foto KOERS

Na zijn wielercarrière hield hij 40 jaar Café Meulebeke open op de Vierweg in Tielt. Tien jaar geleden ging hij er met pensioen. Noël was de koers nog altijd genegen. Hij volgde de Tour de France en was ook nog jaarlijks op Koolskamp Koers, een wedstrijd die hij zelf gewonnen had, uitgenodigd. In 1970 won hij het Vlaams Kampioenschap door zijn boezemvriend Jean-Pierre Monseré voor te blijven.

Noël Vanclooster was wielerprof van 1966 tot 1975. In 1966 werd bij Belgisch kampioen derny bij de profs, een titel die hij nog steeds koesterde. Hij schakelde van het baanwielrennen over naar de weg en won over alle disciplines heen 69 koersen. Hij finishte drie keer in de Ronde van Frankrijk en ook het klassieke werk lag hem best. Hij werd tweede in Gent-Wevelgem – een wedstrijd waar hij de zege aan zijn kopman Van Springel moest laten – en in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Van Noël Vanclooster wordt op maandag 18 juli om 10.30 uur afscheid genomen in de aula van Uitvaartcentrum Commeyne in Roeselare. Condoleren kan hier.