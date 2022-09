Oppermachtige Remco Evenepoel verovert regenboogtrui

Remco Evenepoel heeft zich zondag in het Australische Wollongong tot wereldkampioen op de weg gekroond. “Ik ben super gelukkig dat ik vandaag de benen had”, zei Evenepoel in eerste reactie.

Na een wedstrijd over 266,9 km kwam hij alleen over de streep. De 22-jarige winnaar van de Ronde van Spanje rondde een knappe solo van 25 km succesvol af. De Fransman Christophe Laporte won op 2:21 de sprint voor zilver voor de Australiër Michael Matthews. Wout van Aert, medekopman bij de Belgen, viel als vierde net naast het podium.

“Fantastisch zo te eindigen”

Evenepoel volgt op de erelijst de Franse tweevoudige titelverdediger Julian Alaphilippe op. Hij is de eerste Belgische wereldkampioen op de weg bij de mannen sinds Philippe Gilbert in 2012. “Dit valt niet te vergelijken met mijn titel bij de junioren. Na een lang seizoen is het fantastisch zo te eindigen. Ik ben super gelukkig dat ik vandaag de benen had”, zei Evenepoel in eerste reactie.

Al vroeg ging een groep met uiteindelijk twaalf renners op avontuur, zonder grote namen. Onder impuls van de Fransen werd het peloton op de Mount Keira flink uitgedund en vervolgens brak het uiteen in twee delen. Wout van Aert zat in het eerste deel, Remco Evenepoel in het tweede. Wat later volgde evenwel een samensmelting. Pieter Serry, Pavel Sivakov, Luke Plapp, Ben O’Connor en Samuele Battistella ontsnapten hieraan en voegden zich bij de vroege vluchters. Met nog ruim 70 km te rijden, vertrok een ruime groep met onder anderen Evenepoel, Quinten Hermans en Stan Dewulf uit het peloton. De Vuelta-winnaar sleurde op kop en in geen tijd was de vlucht gegrepen.

“Blijven doorgaan”

Een gretige Evenepoel koos met nog 35 km te gaan voluit voor het initiatief en sprong weg uit de voorste groep. Alleen de Kazach Alexey Lutsenko kon zijn wagonnetje aanvankelijk aanhaken maar ook hij moest Evenepoel op een klimmetje laten gaan. De Aerokogel van Schepdaal kwam zo 25 km voor de finish alleen voorin en reed vervolgens stelselmatig weg van zijn concurrenten. Een opppermachtige Evenepoel snelde zo, twee weken nadat hij geschiedenis schreef met zijn eerste eindwinst in een grote ronde, naar de regenboogtrui.

“Ik voelde al snel dat ik sterker was dan Alexey. De laatste klim was heel zwaar, mijn benen ontploften, maar ik wist dat er een lange afdaling en een vlak stuk van vijf km volgde. Ik kreeg te horen dat het verschil groter werd en dus ben ik blijven doorgaan. Dit is een WK, je wil gewoon die trui pakken.”

Als team

Evenepoel was eerder dit WK al goed voor brons in de tijdrit. Dit seizoen won de renner van Quick-Step Alpha Vinyl naast de Vuelta onder meer ook Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Als junior werd Evenepoel in 2018 zowel op de weg als in de tijdrit wereldkampioen.

“De Belgen hebben echt als een team gereden”, onderstreepte Evenepoel. “We zeiden vooraf dat de manier waarop niet telde maar dat we gewoon wereldkampioen wilden worden als team. Wout (van Aert) zou een kans krijgen in de sprint, ik moest het vroeger proberen. De vroege aanval heeft het vandaag gehaald. Wij verdienden het echt.”

“Alles gewonnen”

Evenepoel won twee weken geleden de Vuelta, zijn eerste grote ronde, nadat hij ook al onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian op zijn naam schreef. Hij mag nu een seizoen met de regenboogtrui rondrijden.

“Het is alleen jammer dat het volgende WK al in augustus is. Het wordt een van de kortste jaren als wereldkampioen maar dat trek ik mij niet aan. Dit is iets waar ik van gedroomd heb. Na een monument, een klassieker, een grote ronde nu wereldkampioen worden… Ik heb alles gewonnen, denk ik. Een beter seizoen zal ik nooit meer hebben. Vanavond volgt een serieus feestje. Ik denk niet dat ik mijn bed zal zien.”