Ook Serge Pauwels gelooft volop in de kansen van Evenepoel: “Klaas Lodewyck is als ploegleider de juiste man op de juiste plaats”

De 106de editie van de Ronde van Italië start zaterdag met een tijdrit in de Abruzzen. Spek naar de bek van Remco Evenepoel, die na zijn overwinning in de Vuelta nu op zoek gaat naar eeuwige roem in de Giro. Maar wat zijn de kansen van het goudhaantje van Patrick Lefevere? We vroegen het aan Serge Pauwels, ex-profwielrenner en performance manager bij Belgian Cycling.

Voormalig profwielrenner Serge Pauwels woont al acht jaar in De Haan met zijn vrouw Ine Beyen. “Ik ben hier al helemaal ingeburgerd”, lacht hij. Pauwels is naast West-Vlaming evenwel ook performance manager bij Belgian Cycling. Samen met ons blikt hij vooruit op de start van de Giro, waar Remco Evenepoel een gooi naar het roze zal doen. “Het wordt voor hem een kwestie van in drie weken nooit een dag minder dan 90 procent te zijn.”

Over de kansen van Remco

“Remco kan zeker en vast de Giro winnen. Als je Roglic in de Vuelta kan kloppen, kan je dat nu ook. In Luik heeft hij bovendien laten zien dat de vorm heel goed is. Door daar zo tekeer te gaan, heeft hij zijn favorietenstatus nog eens onderstreept. Al had hij er als wereldkampioen en na zijn prestaties van de afgelopen jaren sowieso niet vanonder gekund. Maar ik zie het positief in.”

“Als hij het niveau van Luik-Bastenaken-Luik ook in Italië drie weken kan aanhouden, zal niemand hem kunnen kloppen. Daar ben ik zeker van. Zelf wilde Remco er tegen de start wel nog een paar procentjes bij, maar ik denk niet dat dat echt nodig zal zijn. Het zal eerder zaak worden van de frisheid zo lang mogelijk te proberen houden. Volgens mij zal het verschil gemaakt worden in de consistentie. Zeker in die derde week. Ik hoop dan ook voor Remco en zijn ploeg dat hij zich niet zoals in 2021 zal laten verleiden om in die eerste week meteen mee te doen voor bonificatieseconden of wat dan ook. Dat zal het verschil immers niet maken.”

“Het wordt zaak voor Remco om zo lang mogelijk die frisheid te bewaren”

“Ik heb zelf nog in de ploeg gereden met Carlos Sastre, de tourwinnaar van 2008. Hij zij altijd: In een grote ronde moet je de eerste tien dagen zoveel mogelijk proberen ontspannen. Je mag daarbij zelfs het gevoel hebben dat het wat saai is. Dat is relatief natuurlijk, want de eerste tijdrit is meteen belangrijk en ook in de eerste week zijn er al enkele verraderlijke etappes. Toch staat of valt alles met die derde week, dus dan is het zinloos om links en rechts energie te gaan verspillen met stomme inspanningen. Remco moet gewoon proberen om gedurende drie weken geen enkele dag minder dan 90 procent te zijn. Lukt dat, dan ziet het er heel goed uit.”

Over zijn ploeg Soudal-Quick-Step

“Ik denk wel dat het blok van Soudal-Quick-Step sterk genoeg zal zijn. Dat hebben ze vorig jaar in de Vuelta al bewezen. Daar hebben ze veel vertrouwen getankt. Het geeft ook moed om te weten dat je kopman normaal gezien altijd wel presteert. Hij staat er als hij er moet staan. Jan Hirt is er ook nog bijgekomen, wat echt een hele sterke kracht is op de cols.”

“Met Ilan Van Wilder is ook Remco’s meesterknecht in topvorm. Hij heeft echt grote stappen gezet. Hij is op weg om de hoge verwachtingen die er bij de jeugd waren, volledig in te lossen. Van Wilder moest toen immers niet veel onderdoen voor Remco en zonder laatstgenoemde was Ilan onze grote hoop geweest voor de grote rondes. Hij heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar nu komt al het potentieel ook echt tot uiting. Of hij niet eens zijn eigen kans moet gaan? Die tijd komt nog wel. Het hangt ook af van wat hij zelf wil natuurlijk.”

Met Van Wilder is ook de meesterknecht van Evenepoel in orde. “Het blok van Soudadl – Quick-Step zal sterk genoeg zijn om Remco te ondersteunen.” © PAPON BERNARD PRESSE SPORTS

“De conclusie is dus dat Remco wel degelijk een zeer sterke ploeg rond hem zal hebben. Dat zal hem vertrouwen en rust geven, iets waar Remco van houdt. Het wordt alleen belangrijk om die sterke ploeg ook strategisch goed te gaan gebruiken. Want als je vanaf dag één het roze zal proberen verdedigen, dan zullen ze op een dag door het ijs zakken. Maar ik geloof dat Klaas Lodewyck in dat opzicht ook de juiste man op de juiste plaats is. Net als Remco betaalde hij in die Giro van 2021 leergeld. Maar dat is ook geen schande, want niemand bij de ploeg had toen ervaring om een ploeg te leiden met het oog op een algemeen klassement. Uit de vorige grote rondes heeft de ploeg heel veel geleerd, het is nu aan Klaas om de focus op het einddoel te houden en in functie daarvan strategische beslissingen te maken en je niet te laten afleiden door ritwinst of bonificatieseconden.”

Over zijn tegenstanders

“Het ging in de opbouw richting de Giro vaak over het duel tussen Roglic en Evenepoel, maar ik heb in de Tour of the Alps ook een heel sterke Ineos-ploeg gezien. Met jongens als Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Thymen Arensman, Pavel Sivakov en Laurens De Plus beschikken zij over een heel sterk blok in de breedte. Remco en Roglic zijn inderdaad de topfavorieten, maar met de Ineos-mannen zal toch ook rekening gehouden moeten worden.”

Over de West-Vlamingen bij Team DSM

“Heel jammer dat Henri Vandenabeele forfait moet geven door corona. Ik associeer hem jammer genoeg een beetje met tegenslagen. Twee jaar geleden was hij voor de Tour de l’Avenir onze kopman, maar moest hij opgeven door een val en ook vorig jaar heeft hij in zijn eerste seizoen bij de profs de nodige tegenslagen gehad op belangrijke momenten. Toch is het iemand die zeker nog mooie dingen zal laten zien en de intrinsieke kwaliteiten heeft om het ver te schoppen. Waarom niet in de klimtrein van Remco bijvoorbeeld? Hij zou daar volgens mij uitstekend in gedijen. Van Harm Vanhoucke verwacht ik dan weer iets in deze Giro. Hij moet in staat zijn om – als hij zijn beste niveau haalt – top tien te rijden. Net als Remco zal hij daarvoor wel drie weken op niveau moeten zijn.”

“Harm Vanhoucke moet in staat zijn om top tien te rijden als hij drie weken lang zijn beste niveau haalt”

Over de West-Vlaamse winnaars van de toekomst

“De toekomst oogt mooi. We moeten geen schrik hebben dat na de Remco’s, de Cian Uijtdebroeks en de Illan Van Wilders de grote leegte zal komen. We hebben op dit moment immers al een aantal jongeren die heel dicht in de buurt komen van wat Van Wilder en Evenepoel eerder presteerden op de klimtesten. Ook West-Vlamingen, ja. Milan Donie is bijvoorbeeld een West-Vlaming die vorig jaar in de Vogezen een zeer sterke test reed. Hij heeft dus zeker potentieel, alleen komt het er in wedstrijden nog niet altijd uit. Daarnaast hebben we ook nog jongens als Henri Naessens en Louic Boussemaere, die ook bij onze tien à vijftien beste klimmers zitten bij de jeugd. Dat zijn echt jongens met veel potentieel, alleen blijft het natuurlijk altijd afwachten of het er ook helemaal zal uitkomen.”