Olievlek in Ieper opgeruimd voor start Gent-Wevelgem

Onder de wielertruitjes, die uitgehangen werden voor Gent-Wevelgem, moesten brandweermannen zaterdag even voor de middag een olievlek komen opruimen in de Diksmuidestraat.

De vlek bevond zich vlakbij de Ieperse Grote Markt, waar nu zondag voor het eerst de start van de voorjaarsklassieker gehouden wordt voor het grote publiek. “De vlek werd ontdekt onder een geparkeerde wagen”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. Naar aanleiding van de koers is een verkeersverbod ingesteld in delen van de binnenstad, waaronder ook in deze winkelstraat. Voor de opruimwerken werd het stukje Diksmuidestraat vanaf het kruispunt met de Janseniusstraat een tijdje afgesloten voor doorgaand verkeer. (TP)