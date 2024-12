“Mijn carrière zit erop”: Stadenaar Christophe Noppe naar BK strandracen in Bredene

De kans dat Christophe Noppe (30) volgend seizoen nog prof is lijkt steeds kleiner te worden. Hij probeert zich klaar te houden moest er in extremis een contract zijn richting uitkomen. Zondag 22 december neemt hij in Bredene deel aan het Belgisch kampioenschap strandracen.

Drie seizoenen Sport Vlaanderen-Baloise, daarna evenveel jaren Arkéa Samsic en nog twee seizoenen Team Cofidis. Bij de Franse ploeg werd de voorbije maanden grote kuis gehouden. Het seizoen 2025 zal uitstekend moeten zijn om het statuut van World Tour-ploeg te kunnen behouden. Christophe Noppe is een van de slachtoffers.

Chronische ontsteking

“In acht jaar is dit mijn eerste seizoen met een lange blessure en mijn carrière zit erop”, zucht Noppe. “Ik denk dat ik op iets meer krediet had mogen hopen. In dit wereldje weet je dat het rap kan gaan. Een lelijke val in E3 Saxo Classic Harelbeke speelt me parten.”

“Omdat het bij mij nog leek mee te vallen en omdat de ploeg door allerlei zieken en geblesseerden in de problemen zat, ben ik nog een maand blijven koersen. Dat had ik beter niet gedaan. Een letsel aan de knie bleef aanslepen. Op den duur werd dat een chronische ontsteking. Vier maanden niet fietsen gaf me geen zekerheid dat het letsel opgelost zou zijn. Dus liet ik een operatie uitvoeren. Achteraf gezien een domme beslissing.”

Dupont favoriet

Pas in het tweede deel van augustus kon hij hervatten. In afwachting van een nieuw voorstel laat Christophe Noppe zich in strandracen opmerken. Hij sloot de Panne Beach Endurance als zesde af. Nochtans had hij pas de dag voordien z’n nieuwe mountainbike gekregen. Daarna werd hij derde in Oostduinkerke en Bredene. Zondag waagt hij z’n kans op het BK in Bredene.

“Daar reed ik vorig jaar mijn eerste strandrace”, vertelt de inwoner van Staden. “Na tien kilometer was die al afgelopen, want mijn fiets brak. Goed materiaal is belangrijk voor strandracen. De voorbije wedstrijden liepen lekker. Op die manier is het tof. Op het BK ga ik voor een goeie uitslag. Toch vrees ik dat aan Timothy Dupont (uit Gistel, red.) weinig te doen zal zijn. In los zand komt niemand tot aan zijn enkels.”