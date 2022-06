Middelkerke maakt zich op voor BK wielrennen: “We verwachten minstens 100.000 wielersupporters”

De voorbereidingen voor het BK wielrennen in Middelkerke zijn volop aan de gang. Schepen voor Sport Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) laat weten dat er minstens 100.000 wielersupporters worden verwacht op 26 juni en uiteraard zal dat ook verkeershinder met zich meebrengen.

Het Belgisch kampioenschap wielrennen vindt plaats pal in het centrum van de gemeente en ook de deelgemeenten worden aangedaan door de renners. Op die manier zullen ook de plaatselijke handelaars en horecazaken een graantje kunnen meepikken.

De renners starten op het marktplein van Middelkerke en rijden via de Oostendelaan en de Fleriskotstraat naar de Dorpsstraat in Leffinge om dan via de Zevekotestraat, naar Sint-Pieters-Kapelle te rijden. Vandaar wordt een lus gemaakt naar De Moeren. Hierna komt het peloton terug Middelkerke binnen via de Uniebrug in Mannekensvere en rijdt via de Rattevallestraat, de Vaartdijk-Zuid en de Spermaliestraat terug het centrum van Middelkerke binnen. De eindstreep wordt getrokken in de Koninginnelaan ter hoogte van de voormalige tennis- en minigolfsite en het woonzorgcentrum Haerlebout.

De dames, die om 11 uur van start gaan, rijden dan nog vijf lokale ronden tussen Middelkerke en Lombardsijde. De heren leggen dit traject zesmaal af.

Extra parking

Middelkerke zal op 26 juni moeilijk bereikbaar zijn, maar er werd gezocht naar oplossingen. “Er zijn enkele vipparkings voorzien en het autoverkeer zal worden afgeleid naar het shoppingcenter, waar de parking wordt uitgebreid zodat er meer parkeerplaatsen zijn”, aldus schepen Henk Dierendonck.

De organisatie verwacht nu al meer dan 200 bussen met supporters

“Wie met de kusttram komt, zal weinig hinder ondervinden, want de kusttram zal gewoon rijden. De buslijn 68/69 wordt omgeleid via Vaartdijk-Zuid en zal geen haltes bedienen in Middelkerke. Tussen 10 en 18 uur zal er in Middelkerke en Westende-Bad geen verkeer mogelijk zijn en verschillende straten zullen op die momenten ook worden afgesloten voor alle verkeer. Dat is het geval voor de Kustbaan vanaf Nieuwpoort, de Oostendelaan, de Spermaliestraat vanaf Slijpebrug en de Joseph Casselaan. De Fleriskot-, Leffinge-, Dorps- en Zevekotestraat en de Brugsesteenweg zullen afgesloten zijn voor het verkeer van 8 tot 13.30 uur. Enkel de hulpdiensten zullen toegang krijgen en op het parcours zelf zijn er ook geen doorsteken voorzien.”

Gratis toegang

Er worden nu al meer dan 200 supportersbussen verwacht. De wedstrijden zijn gratis te volgen.

“We zijn blij dat we ook de plaatselijke handelaars en horecazaken kunnen betrekken in dit wielerfeest”, zegt schepen Dierendonck. “Heel wat handelaars plaatsen een standje en er worden ook enkel supportersdorpen geïnstalleerd. Dat is onder meer het geval in Lombardsijde, in Westende op de markt, aan de Rotonde op de Zeedijk en een groot vipdorp aan de aankomst en op het terrein van de voormalige tennis- en minigolfsite.