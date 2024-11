Maxime Farazijn beëindigt zijn wielerloopbaan: “Een lang en mooi hoofdstuk van 20 jaar op de fiets”

Maxime Farazijn (30) zal in 2025 geen rugnummer meer opspelden. Na 20 jaar sluit de ex-prof zijn wielercarrière af. Hij blikt nog even openhartig terug op zijn loopbaan en kijkt als jonge papa al uit naar zijn nieuwe uitdagingen.

Maxime zijn wieg stond als het ware tussen de koersfietsen. “Mijn vader, grootvader en nonkel hebben allemaal nog gekoerst. Vader Peter stroomde door tot de profs en heeft een mooie carrière gehad”, weet Maxime. “De laatste jaren heb ik heel bewust meegemaakt en ik heb mooie herinneringen aan de Tour de France.”

Het stond dus in de sterren geschreven dat Maxime in de voetsporen zou treden van zijn familieleden. “”Ik probeerde het eerst als voetballer bij Sassport Boezinge. Boezinge is het dorp waar ik opgroeide en een groot deel van mijn leven gewoond heb. Op mijn tiende wilde ik de voetbalschoenen echter ruilen voor een koersfiets. Via Jonge Renners Roeselare kwam ik terecht bij Cycling Team DJ-Matic. Die ploeg heette vroeger TVH en had nog Tom Boonen, Stijn Devolder en Frank Vandenbroucke in de rangen.”

Topjaar 2015

“Bij de nieuwelingen won ik meteen mijn drie eerste koersen. Het was altijd een beetje mijn handelsmerk: een sterk voorjaar. Vanaf de nieuwelingen mocht ik ook deel uitmaken van de nationale ploeg.”

Bij de beloften koos Maxime voor EFC. “Dat was toen nog de jeugdploeg van Quick Step. Na twee jaar volgde al een eerste aanbieding van een profploeg, maar ik besloot om nog een jaar verder te rijpen bij de beloften. Het derde seizoen bij de beloften was een van de mooiste en beste jaren uit mijn hele loopbaan. In 2016 kon ik als neoprof aan de slag bij Topsport Vlaanderen.”

Even herbronnen

Na drie jaar eindigde zijn verhaal bij de Vlaamse pro-continentale formatie. “Dat was niet evident en toen heb ik wel even een patat gehad. Ik moest herbronnen en het hoofd leegmaken. Er kwamen wel aanbiedingen, maar de meeste waren niet wat ik zocht. Uiteindelijk ging ik aan de slag bij een Franse ploeg in divisie 1, vergelijkbaar met een kleine continentale ploeg. Na een sterk seizoen was er weer contact met Franse profteams, maar toen brak corona uit. De Franse ploegen gaven hun voorkeur aan Franse renners en zo viel ik uit de boot. Er volgden nog twee jaar bij de tweede ploeg van Cofidis. Het was echter geen voltijds contract meer zoals voorheen. Ik begon deeltijds te werken bij een fietsenmaker.”

Maxime reed ook voor de nationale ploeg, zoals hier op het WK bij de beloften in 2015. In het Amerikaanse Richmond werd hij 19de. © DIRK WAEM BELGA

De voorbije drie seizoenen was Maxime actief bij Wielerteam Decock – Van Eyck – Van Mossel – Devos Capoen. “Na 20 jaar is het mooi geweest. Deze beslissing nam ik in de zomer. Ik voelde dat de motivatie aan het wegebben was. Toen ik een afscheidspost op Facebook plaatste, kreeg ik het wel even lastig. Op een oude harde schijf vond ik heel wat prachtig beeldmateriaal terug. Het was een lang en mooi hoofdstuk.”

FOD Justitie

De voorbije jaren combineerde hij het koersen met een job in een volledige nieuwe sector. “Een vriend Nico Lefever tipte me voor een carrière bij de FOD Justitie. Van het gerechtelijk landschap kende ik niets, maar ik besloot examens te doen voor assistent-griffier, met succes! Ik kon aan de slag bij de arbeidsrechtbank in Brugge en vorige week kreeg ik te horen dat ik ook voor mijn examens van griffier geslaagd ben.”

De voorbije jaren is Maxime ook trotse papa geworden van twee kinderen. “Esmée (3 jaar en een half) en Kasper (9 maanden) zijn mijn twee oogappels. Kasper is geboren op dezelfde dag als de coureur waarnaar hij vernoemd is: de Deen Kasper Asgreen. Een heel mooi toeval.”

Verhuisd naar Beveren

Na zijn jeugdjaren in Boezinge en latere verhuis naar Vlamertinge, woont hij nu met zijn vriendin Jessie Decottignies in Beveren (Roeselare). “Jessie is actief als juffrouw in Roeselare en ze wilde liefst niet te ver van haar werk wonen. Mijn band met Ieper blijft, want ik werk nu bij de rechtbank van eerste aanleg in Ieper. Ik ben dus nog elke werkdag aanwezig in de Kattenstad. Fietsen zal ik blijven doen. Zowel naar het werk, als bij Bevers Turbo Team. Jessie heeft enkele broers die koersen bij Wielerteam Decock – Van Eyck – Van Mossel – Devos Capoen en Tarteletto-Isorex. Ook in mijn familie is er nog veel voeling met de koers. Zus Pauline is press officer bij Lotto Dstny en jongste zus Leontine heeft weer de koersdraad opgepikt. Zelf was ik tijdens het voorjaar al eens VIP-chauffeur voor Flanders Classics. Ze mogen me daar de komende jaren zeker nog voor bellen. Voltijds in de koers werken, zie ik niet meteen zitten. Ik wil mijn job bij FOD Justitie niet laten vallen.”