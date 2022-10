Mauri Vansevenant wil Alaphilippe aan zege helpen in Lombardije: “Ik denk niet dat ik ooit nog kopman word”

De Ronde van Lombardije is het laatste wielermonument van het seizoen. Mauri Vansevenant (23) hoopt zaterdag met ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe aan het langste eind te trekken. De Torhoutenaar van Quick-Step Alpha Vinyl wil zijn seizoen op een mooie manier afsluiten.

We krijgen zaterdag een speciale wedstrijd, want de Ronde van Lombardije is het laatste wapenfeit van Alejandro Valverde als profrenner. De voormalige wereldkampioen won maar liefst 133 (!) wedstrijden in zijn rijkgevulde carrière, maar in de Ronde van Lombardije wist hij nog geen enkele keer het zegegebaar te maken. Naast Valverde staan ook onder meer Pogacar, Vingegaard, Vlasov, Higuita, Mas en Alaphilippe aan de start. Alaphilippe hoopt zijn pover seizoen nog wat kleur te geven. Onze Mauri Vansevenant moet hem zo lang mogelijk bijstaan. “Ik rijd graag in Italië”, weet de sympathieke Vansevenant. “Het is een fantastisch land. Het zonnetje schijnt zo goed als altijd en het eten is super lekker. Ook de wedstrijden die hier worden afgewerkt, zijn me op het lijf geschreven.” Dat klopt, want vorig seizoen boekte hij er zijn eerste profzege. In de Gran Premio Industria e Artigianato versloeg Vansevenant in een sprint met zes ronkende namen als Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana. En ook zijn grote doorbraak, twee jaar eerder als belofte, vond plaats in Italië. Het was in de Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc dat Vansevenant Patrick Lefevere overtuigde om hem een profcontract bij Quick-Step aan te bieden.

Laatste wedstrijd

“Pogacar is zaterdag de topfavoriet, maar ik denk dat Mas een gevaarlijke klant wordt”, weet hij. “Julian (Alaphilippe, red.) was begin deze week goed in de Coppa Bernocchi. Hij zal zeker en vast een belangrijke rol spelen en meedoen voor de knikkers.”

Om grote wedstrijden te winnen, ben ik net niet snel en sterk genoeg

Vansevenant kon dit seizoen geen enkele keer zijn armen in de lucht steken, maar in dienst was hij meerdere keren erg impressionant. Onder meer in Luik-Bastenaken-Luik verrichte hij berenwerk voor de latere winnaar Remco Evenepoel. “Het voorjaar was niet super. Ik presteerde te wisselvallig. Maar Luik-Bastenaken-Luik is inderdaad een prachtige herinnering. Over mijn najaar ben ik wel enorm tevreden. In de Ronde van Duitsland heb ik een goede prestatie neergezet en ook in Slowakije was het gevoel op de fiets meer dan uitstekend. Ik mag zeker niet klagen. De Ronde van Lombardije wordt mijn laatste wedstrijd van het seizoen.

Klasbak Remco

In de Giro had Vansevenant ei zo na de roze veroverd. Maar in de rit naar de Etna waren Lennard Kämna en Juan Pedro López sterker dan hem. In de Vuelta stond de jonge West-Vlaming niet aan de start. Hij zag op televisie hoe Evenepoel de tegenstand degradeerde. “Natuurlijk is het jammer dat ik die festiviteiten niet kon meemaken, maar ik had al de Ronde van Italië gereden. Twee grote rondes op een jaar, dat zou van het goede te veel zijn.”

Ilan Van Wilder een jaartje jonger dan Vansevenant bleef in de Vuelta vaak als laatste bij Evenepoel. “Normaal gezien zou ik dat ook moeten kunnen. Als ik mij in ideale omstandigheden kan voorbereiden en de topconditie te pakken heb, is dat een rol die me perfect moet liggen. In het verleden heb ik al bewezen in dienst van Alaphilippe dat ik die rol met verve kan vervullen. Ik denk niet dat ik ooit nog kopman word. Ik zal uitgespeeld worden als knecht en heb daar vrede mee. Om grote wedstrijden te winnen, ben ik net niet snel en sterk genoeg. Na een zware koers weet je natuurlijk nooit, maar ik vind dat ik wat explosiviteit ontbreek.”

Vansevenant is het gewoon om een wereldkampioen in de ploeg te hebben, maar de regenboogtrui is wel van schouders veranderd. “Ik was het zodanig gewoon dat Julian in de regenboogtrui rondreed. Het is echt extreem raar om hem nu in een Quick-Step Alpha Vinyl-outfit te zien fietsen. Maar Remco is een waardige opvolger.”

“Ik heb het WK thuis gevolgd. Ik had totaal niet verwacht dat Remco zo sterk ging zijn. Hij reed al een lange periode op een hoog niveau rond en dan is het niet simpel om die topconditie aan te houden. Maar Remco is een absolute klasbak. Het is echt fenomenaal wat hij allemaal presteert.”

Vorige week won Alec Segaert de Ronde van Lombardije voor beloften. Vansevenant werd zelfs ooit vijfde in de prestigieuze beloftenkoers. “Alec is veel meer dan een tijdrijder. Als je als eerstejaarsbelofte dit allemaal kan, dan staat er je een mooie toekomst te wachten.”