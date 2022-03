Mads Pedersen klopt Coquard, Van Aert en Philipsen in Parijs-Nice

Mads Pedersen (Trek-Segafrdo) heeft dinsdag de derde etappe in de 80e Parijs-Nice (WorldTour) gewonnen. Na 190,8 kilometer van Vierzon naar Dun-le-Palestel was de 26-jarige Deen, gepiloteerd door Jasper Stuyven, de snelste van het peloton. De Fransman Bryan Coquard werd tweede, Wout van Aert derde en Jasper Philipsen vierde.

De Fransman Christophe Laporte (Jumbo-Visma) behield ondanks een val in de slotkilometer de gele leiderstrui. Hij heeft één seconde voor op Van Aert en negen op de Sloveen Primoz Roglic. Woensdag verdedigt Laporte zijn leidersplaats in een 13,4 kilometer lange tijdrit van Domérat naar Montluçon. Die opdracht tegen de klok is allesbehalve biljartvlak. Alleen de eerste kilometer is vlak, daarna gaat het over een golvend parcours naar de Côte de la Rue Buffon, een klim van 700 meter, met een gemiddeld stijgingspecentage van 8,6 procent en pieken tot 14 procent.

Voor Pedersen is het de tweede zege van het seizoen. Begin februari won hij de openingsrit in de Ster van Bessèges (2.1).