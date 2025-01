Lampaert wijzigt aanpak richting voorjaar na “ontgoochelend 2024”: “Ik mis de euforie”

Yves Lampaert wordt ook dit jaar een van de speerpunten van Soudal Quick-Step in het Vlaamse kasseiwerk. Na zijn kleurloos voorjaar van 2024 kiest de 33-jarige West-Vlaming voor een nieuwe aanpak, zonder hoogtestage. “Je koerst niet om ontgoocheld te zijn”, kijkt hij terug op 2024.

Vorig jaar trok Lampaert via enkele eendagskoersen op Mallorca en een hoogtestage naar het openingsweekend. Nu kiest hij voor een meer traditionele aanloop met de Ster van Bessèges (5-9 februari), de Figueira Classic (16 februari) en de Ronde van de Algarve (19-23 februari). “Die hoogtestage gaan we niet meer herhalen”, zei hij donderdag op de mediadag van Soudal Quick-Step. “Ik had wel het gevoel dat ik nadien goed reed, maar qua resultaten was het niet echt een succes. We kiezen terug voor de klassieke aanpak.”

Lampaert won in zijn carrière onder meer tweemaal Dwars door Vlaanderen en was jarenlang een opvallende figuur in de kasseikoersen, maar reed in 2024 behoorlijk anoniem door het Vlaamse voorjaar. “Ik heb er niet echt een verklaring voor. Ik heb heel hard getraind, er alles voor gedaan, maar ik kon niet mee. Ik mis de euforie. Als het moeilijk gaat, stap je ‘met de oren naar beneden’ terug de teambus in. Je koerst niet om ontgoocheld te zijn, maar om euforisch te zijn. Maar dat hebben we vorig jaar niet vaak meegemaakt.”

Van een zege in een van de Monumenten tegen fenomenen als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijkt een realistische Lampaert niet meer te dromen, van alles wat daaronder komt wel. “Ik ben hard aan het trainen, in de hoop weer finales te kunnen rijden. Daarvoor niet in een Ronde van Vlaanderen, maar wel in een Gent-Wevelgem of een Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar wil ik terug de neus aan het venster steken.”

De kasseikern van Soudal Quick-Step lijkt verzwakt uit het tussenseizoen te komen. Met tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe en voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen vertrokken twee grote namen. “Julian en Kasper zijn twee leiders die we zeker gaan missen. Niet alleen in de koers, maar ook ernaast. Dat waren supermannen”, zegt Lampaert. “Het verandert wel wat voor mezelf. Maar ik denk dat we met Dries Van Gestel (nieuw bij de ploeg, red.) en Paul Magnier wel mannen hebben die ook finales kunnen gaan rijden.”

Lampaert rijdt na het Vlaamse openingsweekend opnieuw de Franse rittenkoers Parijs-Nice (9-16 maart), in de aanloop naar het zo goed als volledige Vlaamse kasseiprogramma. Nadien hoopt hij net als in 2024 deel uit te maken van de ploeg rond Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk.