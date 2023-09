Krijgen we nóg een West-Vlaams feestje op het EK? 11 provinciegenoten aan zet op Europees kampioenschap wielrennen

Komend weekend is het tijd voor het Europees kampioenschap op de weg. In het Nederlandse Drenthe zoeken we opvolgers voor de Nederlanders Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes. Met Yves Lam-paert, Tim Declercq, Justine Ghekiere, Mieke Docx en Valerie Demey zijn de Belgische selecties alvast stevig West-Vlaams getint. Wij bespraken met ex-renner Stijn Steels en bondscoach Ludwig Willems hun rollen voor dit EK.

Tim Declercq (wegrit heren elite – zondag)

Ex-prof en analist Stijn Steels: “Door het sterke blok van de Belgen zullen we de koers mee moeten controleren. Dat wordt evenwel niet evident, want in die streek zijn de wegen altijd heel smal en staat er altijd wel wat wind. In die aanlooplus richting de VAM-berg zal het daardoor een nerveuze bedoening worden. Daar zal Tim Declercq dus zeker zijn rol kunnen spelen. Hij zal attent moeten zijn, kijken welke vluchten er vertrekken en aanvoelen of er tempo gemaakt moet worden of niet.”

“Daarnaast zal Tim er vooral moeten voor zorgen dat de andere Belgen goed gepositioneerd kunnen opdraaien bij de eerste beklimming van de VAM-berg, want eens ze op het lokaal circuit komen, zal de chaos regeren. Als je daar dan goed vooraan zit en je kan meepoefen bergop, dan zit je eigenlijk redelijk safe. Al is het bij elke beklimming van de VAM-berg wel in volle sprint naar boven knallen. Daar moet je koersen en zorgen dat je mee bent. Zo niet, ben je al verloren, want de laatste twee uur zal het constant koers worden.”

Met Tim hebben de Belgen waarschijnlijk wel een van de betere renners van het peloton voor die rol. Je kan tegen hem perfect zeggen dat is uw rol en hij zal dat met plezier doen. Al zal hij in die laatste versnelling, of noem het eerder een halve massasprint, richting eerste beklimming van de VAM-berg, misschien wel steun moeten krijgen.”

“Ik verwacht daarom vooral dat hij de eerste drie uur heel erg belangrijk zal zijn voor de ploeg. Dankzij zijn transfer naar Lidl-Trek zal hij alleszins met een gerust hart aan de start staan. Anders was dit EK voor hem een van de laatste kansen geweest om zich te kunnen tonen, maar nu heeft hij al zekerheid waardoor hij iets ontspannender zal kunnen koersen. Maar anderzijds: Tim doet in om het even welke omstandigheden zijn job. Daar moet je niet aan twijfelen.”

Yves Lampaert (wegrit heren elite – zondag)

Stijn Steels: “Net als op een wereldkampioenschap heb je die traditionele sterke blokken. En daarvan zijn wij misschien wel het sterkste van allemaal, ook al is de Nederlander Olav Kooij voor mij de topfavoriet. Als je onze selectie bekijkt, hebben we eigenlijk heel veel kanshebbers. Behalve Tim Declercq zullen alle andere Belgen wel met een bepaalde ambitie aan de start staan, denk ik. Ook Yves. In tegenstelling tot de anderen heeft hij ook het voordeel dat hij de afgelopen weken niet ziek is geweest. Dat was wel het geval voor jongens als Arnaud De Lie, Wout van Aert en Jasper De Buyst.”

“Ik denk ook dat hij redelijk vrij zal mogen koersen. Die beklimming van de VAM-berg is elke keer een sprint van veertig seconden vol omhoog, zonder nadenken. Het is elke keer ieder voor zich ook, want het is er zo smal dat als je als dertigste opdraait, je je dan bijna vanuit stilstand in gang moet trekken, terwijl de eersten aan 35 kilometer per uur opdraaien. Iedereen weet dat, waardoor het erg chaotisch zal zijn. Ik denk daarom dat ze dan gewoon telkens wanneer ze boven zijn, zullen kijken wie er mee is en die renner dan zullen beschermen. Het wordt dan ook zaak voor de Belgen om toch zeker elke keer iemand mee te hebben en dan is het heel interessant dat je een selectie hebt waarin iedereen de capaciteiten heeft om te kunnen winnen. Al zullen De Lie en Van Aert als ze mee zijn natuurlijk wel uitgespeeld worden, want zij zijn zeker in die aankomsten bergop misschien wel de beste twee in de wereld. Toch denk ik dat de mannen daar net onder, waartoe ook Yves behoort, redelijk vrij zullen kunnen koersen.”

“In deze fase van het seizoen is het natuurlijk wel hopen dat de benen goed zijn – wat niet altijd te voorspellen is aan het eind van een seizoen, maar als hij die heeft, kan Yves op dit parcours zeker wel iets doen. Het zal veel weg hebben van een klassieker en dat ligt hem. De aankomst ligt ook boven, wat beter is voor hem dan een vlakke sprint. Het zal dus wel in zijn achterhoofd zitten dat hij, als het meezit, kan meedoen voor de titel. Lampie is altijd goed op een kampioenschap, dus hij zal er nu ook wel weer staan. De laatste maand is hij ook goed op dreef. Hij is heel goed uit de Tour gekomen en is al weken op niveau. Daaraan zal het dus niet liggen. Alleen gebeurt het soms aan het einde van het seizoen dat er dagen zijn waarop het plots niet marcheert en het lichaam er plots de rem opzet. Maar zijn basisconditie en zijn resultaten wijzen er wel op dat hij een goede wedstrijd zal rijden.”

Justine Ghekiere (wegrit dames elite – zaterdag)

Bondscoach Ludwig Willems: “Uiteraard is Lotte Kopecky onze kopvrouw, maar de opeenvolging van de beklimmingen van de VAM-berg moet Justine Ghekiere ook wel liggen. Die klimmetjes zullen voor schiftingen zorgen in het peloton en dat is net wat Justine heel goed kan: overleven, terugvechten en terugknokken. In haar positioneren is ze niet de allersterkste renster, maar tegelijkertijd is ze wel iemand die nooit weggereden wordt en er altijd nog aanhangt en dan terugvecht om opnieuw voorin te komen. Daardoor kan Justine altijd heel lang de kopvrouw bijstaan. Ik ga er dan ook vanuit dat Justine ook in de finale nog iets zal kunnen betekenen voor Lotte.”

“In Glasgow deed ze dat met verve, maar het parcours van het EK is wel helemaal anders dan dat van het WK. Ik verwacht niet dat de schifting in Nederland zo groot zal zijn. Na de beklimming en de afdaling van de VAM-berg zal het volgens mij telkens wel weer terug stilvallen en dan zullen heel veel renners telkens kunnen terugkeren. En zo zal het gevecht voor de plaatsing richting de voet van de VAM-berg elke ronde opnieuw beginnen.” “Hét verschil met Glasgow is daardoor ook dat je niet per se uit koers bent als je eens moet lossen. Als je in Glasgow gelost werd, was het onmogelijk om nog terug te komen, waardoor de kopgroep steeds kleiner en kleiner werd. Dat zal nu niet het geval zijn. Er zal telkens na de afdaling een pak renners terugkeren.”

“Ik denk wel dat Justine in orde zal zijn. Ze is enkele weken geleden wel gevallen in Oetingen, waarbij ze een breukje opliep in de elleboog. Daardoor heeft ze een kleine drie weken geen wedstrijden meer gereden, maar misschien speelt dat nu wel in haar voordeel. Conditioneel zal ze alleszins weinig achterstand hebben, denk ik. Op het WK was ze in topvorm, waarna ze de wedstrijd nadien valt ze en ze er even tussenuit moet. Als je in topvorm echter even aan de kant moet, verlies je eigenlijk niet zoveel. Als je dan een paar goede trainingen doet, zit het met de conditie en het gevoel snel weer goed. Tijdens die eerste wedstrijden is het dan wel weer even afzien, maar die heeft ze nu gehad in de Tour de Wallonie en de Tour de Romandië. Ik zie het daarom wel goedkomen voor het EK.”

Valerie Demey (wegrit dames elite – zaterdag)

Ludwig Willems: “Ik ben blij dat Valerie terug op niveau aan het komen is, want ze heeft tot dusver een heel moeilijk seizoen achter de rug. Door valpartijen en andere moeilijkheden was ze conditioneel achterop geraakt, waardoor ik haar aan de kant gelaten heb voor het WK. Ze begreep die keuze ook. Sinds de Ronde van Scandinavië, waar ze mee in de aanval trok, is ze evenwel weer op het goede spoor en is haar conditie opnieuw goed. Ze is terug de Valerie van vorig jaar en de seizoenen daarvoor. Valerie is iemand waar je altijd op kan rekenen en ze moet voor ons ook een stukje die rol van wegkapitein opnemen. Ze is immers iemand die op de juiste manier haar mond opendoet wanneer het nodig. Het is altijd in functie van het resultaat, maar ze zal altijd zeggen waar de dingen op staan. En dat is niet iedereen gegeven. Ze zal dit EK dan ook een belangrijke rol spelen in dat team, weliswaar volledig ter ondersteuning van Lotte Kopecky. Ik twijfel er geen moment aan dat ze zich dubbel zal plooien voor Lotte. Dat doet ze trouwens voor elke kopvrouw. Valerie cijfert zich altijd weg en heeft daar ook geen enkel probleem mee omdat ze weet wat ze kan en wat ze niet kan. Dat is ook een kunst. Zij is iemand waar je altijd op kan rekenen.”

Mieke Docx (wegrit dames elite – zaterdag)

Ludwig Willems: “Mieke is er in laatste instantie bijgekomen als vervangster van Marion Norbert-Riberolle. Ze zal van in het begin van de wedstrijd wachter of oppas moeten spelen om te zorgen dat er geen gevaarlijke ontsnappingen wegrijden zonder iemand van ons. We moeten proberen te vermijden dat Lotte in het begin van de koers onnodig zware inspanningen moet leveren. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, behalve voor Justine. Mieke moet ervoor zorgen dat ze de hele koers heel alert en heel waakzaam vooraan, in de buurt van Lotte, koerst en als er iets met Lotte gebeurt, haar meteen bijstaan zonder ook maar één moment te twijfelen. Weet je, in dit team zijn het niet allemaal de grootste namen, maar ze zijn wel één voor één heel taaie coureurs, die veel kunnen betekenen voor Lotte.”

