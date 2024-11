Kenny Molly blijft jaar langer bij Van Rysel-Roubaix

Kenny Molly zal in 2025 aan zijn zevende profjaar starten. Hij is tevreden dat hij aan boord kan blijven van de Franse continentale formatie, want twee van zijn trainingsmakkers beëindigden hun carrière.

Kenny Molly reed zijn eerste vier profjaren voor Bingoal-Wallonie-Bruxelles. Sinds 2023 is hij aangesloten bij Van Rysel Roubaix. De 27-jarige Nieuwkerkenaar wilde een moeilijk 2023 doorspoelen. En dat lijkt gelukt. “Ik ben best tevreden over het voorbije seizoen”, zegt Kenny. “Ik heb een goed en gezond seizoen achter de rug. In januari begon ik al met eendagswedstrijden in Valencia en de GP Marseillaise. De kers op de taart was mijn overwinning. In juni won ik een rit in de Tour de Beaujolais, dat is een Franse elitekoers. Ik haalde het in een sprintje van een kleine kopgroep. Verder kon ik enkele keren in beeld rijden, dat is hetgeen wat ik het liefst doe.”

Opgelucht

In de zomer volgden de besprekingen voor 2025. “We kwamen er vlot uit en ik ben opgelucht dat ik aan mijn zevende profseizoen kan starten. Vorige week ben ik rustig herbegonnen. Mijn seizoen was laat gedaan, na mijn deelname aan de Tour of Taihu Lake in China. Dat was een speciaal avontuur. Met de ploeg hebben we al een teambuilding gehad. In december is er ploegstage in Altea.”

Volgend seizoen krijgt Kenny er een landgenoot bij. “Baptiste Planckaert versterkt onze rangen. Voor hem is het een terugkeer naar de ploeg waar hij tien jaar geleden al reed. Baptiste reed de voorbije jaren op een hoog niveau, schrijf hem dus zeker niet af”, zegt Kenny, die vermoedt dat hij in 2025 een gelijkaardig programma zal rijden. “De meeste koersen zullen op Franse en Belgische bodem zijn, zowel eendagskoersen als rittenwedstrijden. Ik wil net als dit jaar weer in beeld rijden en wie weet kan ik opnieuw de handen in de lucht steken. Het zal wel raar doen om niet langer mijn trainingsmakkers Thomas Joseph en Maxime De Poorter in het peloton te zien.” (API)