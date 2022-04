Jodts neemt ontslag, Barbry voorzitter ad interim

Filiep Jodts heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter bij Cycling Vlaanderen. Eerder stapten ook de ceo en drie externe bestuurders al op. Secretaris Geert Barbry zal de functie van voorzitter ad interim op zich nemen.

Jodts, procureur des Konings in West-Vlaanderen, beklemtoont dat zijn beslissing niets te maken heeft met de jongste gebeurtenissen bij de federatie of met het onderzoek dat minister van Sport Ben Weyts bevolen heeft naar de financiële stromen tussen de Vlaamse, Cycling Vlaanderen, en de Belgische wielerfederatie, Belgian Cycling. ‘Ik was om persoonlijke redenen al langer van plan om een stap opzij te zetten, maar had die beslissing uitgesteld tot er een nieuwe secretaris was verkozen na het ontslag van de vorige.’

© VDB

Conform de statuten zal de nieuw aangestelde secretaris, Geert Barbry uit Torhout, de functie van voorzitter ad interim invullen tot er de nieuwe voorzitter tijdens een buitengewone algemene vergadering in het najaar wordt gekozen. Het dagelijks bestuur van Cycling Vlaanderen wordt op heel korte termijn uitgebreid met twee bestuurders en twee personeelsleden, om zo de vlotte interactie tussen bestuur en personeel te garanderen.