Jelle Wallays na coronabesmetting: “Enkel als ik tiptop in orde ben rijd ik openingsweekeinde”

Jelle Wallays (32) zit vast op een hotelkamer in Portugal. Door een positieve coronatest mocht hij woensdag niet aan de Ronde van de Algarve beginnen.

“Dit was niet voorzien, gelukkig heb ik een paar televisieserietjes bij”, laat Wallays vanop zijn hotelkamer weten. “Vorig weekeinde reed ik zowel Murcia als Almeria, twee Spaanse eendagskoersen. Ik had wat last van een stijve nek. Een gevolg van de inspanningen twee dagen na elkaar, dacht ik bij mezelf. Ook omdat het van de Ronde van Frankrijk vorige zomer geleden was dat ik koerste. Uit voorzorg onderging ik toch een test. Die bleek positief.”

Zeven besmettingen

Dus zit de West-Vlaming vast op zijn hotelkamer. Bij Cofidis, zijn Franse ploeg, waren er op een bepaald moment tien besmettingen. “Normaal ging ik voor het Belgisch openingsweekeinde niet koersen”, verduidelijkt Wallays. “Van 4 tot 23 februari plande ik een stage in Calpe. Omdat de ploegleiding wist dat ik in Spanje was riepen ze mij op om in Murcia en Almeria in te vallen. Daarna zou ik terugkeren naar Calpe, maar ik moest ook in de Ronde van Algarve invallen. Er zijn binnen de ploeg nog altijd zeven besmettingen. Veel hinder ondervind ik niet. Op die stijve nek en een droge keel na.”

Elektrocardiogram

Maandag vliegt Wallays naar huis. Als alles goed gaat rijdt hij Omloop Het Nieuwsblad (26/2), Kuurne-Brussel-Kuurne (27/2) en Le Samyn (1/3). “Maar ik ga me eerst goed laten controleren”, benadrukt Wallays. “Je weet niet wat zo’n besmetting met je lichaam doet. Ik laat zeker een elektrocardiogram uitvoeren. Enkel als ik tiptop in orde ben rijd ik het openingsweekeinde.” (HF)