Jakobsen na sprintwinst in Parijs-Nice: “Begonnen aan het voorgerecht”

Fabio Jakobsen heeft maandag de tweede etappe gewonnen van Parijs-Nice, zijn zesde zege al van dit seizoen. “De koersen hiervoor waren aperitiefhapjes, nu zijn we aan het voorgerecht begonnen”, zei de Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl.

In de eerste sprint van Parijs-Nice maakte Jakobsen het meteen af. “Parijs-Nice, dat zijn eerst waaiers en sprints, en daarna gaan we naar de bergen. Ik moet het dus doen in de eerste dagen. Gisteren bleek te zwaar, dus focusten we op vandaag”, glimlachte de 25-jarige Nederlander.

Om te sprinten voor de zege moest Jakobsen eerst een bijzonder snelle waaieretappe zien te overleven. “Hier bij Quick-Step houden we van waaiers. We zaten met vier voorin. Ik ben blij dat ik het kon afmaken. Het was zeker niet gemakkelijk. De jongens van Jumbo-Visma waren met zijn drieën weer bij de sterkste renners. Maar zoals ik zei: we houden van waaiers, en waren erg gemotiveerd. Ook al deden de benen pijn omdat het zestig kilometer lang volgas ging, toch maakten we het af en kon ik winnen.”

Jakobsen haalde het voor de neus van Wout van Aert en Christophe Laporte, ploegmaats bij Jumbo-Visma. “Yves Lampaert deed een belangrijke kopbeurt voor me. ‘Styby’ (Zdenek Stybar) nam over. Nadien wachtte Florian Sénéchal misschien net iets te lang. Zo konden zij (Laporte en Van Aert) eerst aangaan. Maar uiteindelijk zat ik altijd goed uit de wind achter hen. Ik sprintte naar het wiel van Van Aert en passeerde hem langs links, in een spurt met op het einde wat bergop, zoals ik het graag heb.”

Het is al de zesde seizoenszege voor Jakobsen, die zo een groot aandeel heeft in de twaalf overwinningen van Quick-Step Alpha Vinyl tot dusver. “Dit zijn koersen die je wil winnen. Zeker in Parijs-Nice. ‘De koersen hiervoor waren aperitiefhapjes, nu zijn we aan het voorgerecht begonnen’, zou Patrick Lefevere zeggen. “Dit is mooi, en van hier gaan we verder.”