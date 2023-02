IJzersterke Mauri Vansevenant wint slotetappe in Ronde van Oman, maar komt seconde te kort voor eindwinst

Na een tweede en een vierde plaats eerder deze week heeft Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step) nu ook zijn eerste zege van het seizoen beet. Woensdag schreef de Torhoutenaar de slotetappe in de Ronde van Oman (2.Pro) op zijn naam. Voor de eindzege kwam hij evenwel net één seconde te kort. Die ging naar de Amerikaan Matteo Jorgenson (Movistar).

De Green Mountain, goed voor zes kilometer klimmen aan gemiddeld zo’n 10 procent, beloofde de scherprechter te worden in deze Ronde van Oman. Voor Vansevenant, die voor aanvang van de etappe derde stond in het algemeen klassement, lag er dus nog zeker een kans op eindwinst. Het was echter Intermarché-Circus-Wanty dat op de slotklim in opdracht van Taaramae als eerste aan de boom schudde. Vansevenant schoof evenwel vlot mee. Ook na een versnelling van de Est kon de 23-jarige klimmer nog aanpikken.

Toen Bouchard in de slotkilometer aanzette, probeerde Vansevenant het op de counter, maar ook Jorgenson was attent. Pas in de laatste hectometers liet de West-Vlaming zijn Amerikaanse tegenstander achter zich en kon hij het zegegebaar maken. Voor de eindzege kwam hij echter net één seconde tekort.

Het zal er de vreugde bij Vansevenant, wiens familie mee afreisde naar Oman, niet kleiner om maken. Vooral ook omdat het een historische zege is voor zijn team Soudal Quick-Step. De zege van Vansevenant op Green Mountain was immers de 900ste zege in de geschiedenis van Soudal Quick-Step.

The Belgian takes the last stage of the #TourofOman – our 9️⃣0️⃣0️⃣th victory 💥 pic.twitter.com/pv7EisLvRL — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 15, 2023