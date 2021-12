Flanders Classics neemt organisatie Gent-Wevelgem volledig over

Nadat Flanders Classics al in 2009 instapte in de organisatie van Gent-Wevelgem zal het vanaf 2022 volledig eigenaar worden van de wedstrijd. De historische aandeelhouders zetten immers een stap opzij en laten alles over aan Flanders Classics, dat onder andere ook de andere voorjaarsklassiekers de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen in zijn portefeuille heeft zitten. De 84e editie van Gent-Wevelgem vindt plaats op zondag 27 maart.

Door 12 jaar geleden de handen in elkaar te slaan met Flanders Classics verhuisde de klassieker naar de zondag voor de Ronde van Vlaanderen, waarna in 2012 ook voor het eerst een Gent-Wevelgem voor vrouwen werd georganiseerd. “Er is door de jaren heen veel veranderd, maar we kunnen met heel veel trots terugkijken op wat we verwezenlijkt hebben. Wij hebben de voorbije jaren zeer goed samengewerkt met Flanders Classics en hebben er het volste vertrouwen in dat de kwaliteit van de organisatie en de eigenheid van de wedstrijd in en om Ieper en Wevelgem ook in de toekomst zullen bewaard blijven”, stelt het organisatiecomité van Gent-Wevelgem.

Stevig fundament

Er zou met de overname niet veel aan de identiteit van de wedstrijd gesleuteld worden. “We hebben samen meer dan tien jaar aan het merk Gent-Wevelgem in Flanders Fields gebouwd. Wij willen de organisatoren dan ook graag bedanken voor de constructieve samenwerking en het vertrouwen. Die samenwerking en het resultaat ervan heeft ervoor gezorgd dat Gent-Wevelgem een meer dan stevig fundament gekregen heeft dat we blijvend zullen waarderen. Niet alleen sportief maar ook verhalend, dankzij de historiek van Flanders Fields die de wedstrijd naar een nog hoger niveau tilt. Wij kijken er dan ook enorm naar uit om een van de meest unieke koersen op de kalender internationaal verder uit te dragen en te vertegenwoordigen”, verduidelijkt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

De laatste editie van Gent-Wevelgem ging op 28 maart naar Wout van Aert. Bij de vrouwen was de zege weggelegd voor de Nederlandse Marianne Vos.